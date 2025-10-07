A- A+

revitalização Atende Recentro facilita licenciamento e incentiva investimentos em imóveis do centro do Recife A ação reúne dez órgãos municipais para agilizar processos e divulgar os benefícios fiscais da Lei do Recentro

O foco em popularizar as regiões centrais da cidade segue em curso pelo Gabinete do Centro da Prefeitura do Recife. A terceira edição do Atende Recentro, que iniciou hoje (7) e segue até esta quarta–feira (8), oferece atalhos para a resolução de burocracias e orientações a quem investe em imóveis localizados na área central da capital pernambucana. A ação, que reúne dez órgãos municipais, é realizada das 14h às 19h, no Complexo Niágara, no Bairro do Recife, onde está sendo realizada a Casacor 2025.

Durante os dois dias, o Atende Recentro busca sanar as demandas dos empresários que já empreendem no centro, como aqueles que pretendem começar a investir nos bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Boa Vista – regiões foco do programa de revitalização da Prefeitura.

Entre os serviços oferecidos estão o licenciamento e regularização de imóveis; emissão de licenças e alvarás de obras e atividades urbanas; disponibilização de informações sobre processos de licenciamento, histórico de deferimentos/indeferimentos e validade de processos; orientações sobre preservação e restauração de imóveis históricos; encaminhamentos para abertura de empresas; dentre outras iniciativas.

A secretária do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, destacou que uma tarefa contínua da pasta tem sido “desmistificar a ideia de que no Centro nada pode ser feito”, mostrando que é possível intervir em imóveis históricos com novos usos.

“O feedback que a gente tem (do Atende Recentro) é sempre muito positivo de você poder encontrar todos esses de forma conjunta. O que a gente quer é resolver qualquer tipo de pendência sobre imóveis e sobre os projetos aqui na área central”, afirmou a secretária.

Secretária do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Lei do Recentro

Além dos atendimentos para auxílio na emissão de licenças e documentações, a iniciativa busca dar visibilidade à Lei do Recentro, que é o plano de incentivos fiscais para atividades econômicas, moradias para fins de interesse social, construções ou intervenções de recuperação de imóveis situados no sítio histórico em bairros do Recife.

Segundo a gestora de atendimento da Sefin, Cristina Machado, os incentivos abrangem isenções de tributos como Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), com o objetivo de estimular novos empreendimentos e o retorno de moradores à região.

Gestora de Atendimento da Sefin, Cristina Machado. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

“Esses benefícios são voltados a empreendedores que desejam investir no município, principalmente nas zonas especiais do Centro”, explicou. Ela destacou que os critérios de enquadramento estão previstos na legislação e variam conforme o tipo de projeto, como primeira aquisição ou reforma de imóveis.

De acordo com Ana Paula, até este ano, a legislação municipal já beneficiou 37 imóveis recifenses. Ainda pela articulação do gabinete, mais de 100 processos foram destravados com a consultoria prestada pela pasta, que vai além dos dias de atendimento da Casacor.

Atendimentos

Entre os atendimentos, o arquiteto e urbanista Antônio Soares aproveitou a presença de diferentes órgãos municipais para resolver pendências relacionadas a três projetos em que vem trabalhando. “Eu tinha dúvidas sobre a licença AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), referentes a licenças de três empresas. O major me orientou sobre como simplificar e agilizar os processos, indicando toda a documentação necessária”, contou.

Arquiteto e urbanista, Antônio Soares. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

O arquiteto foi até o Atende Recentro em busca de atendimento da Superintendência do Patrimônio da União em Pernambuco (SPU), mas foi direcionado ao corpo de bombeiros por também precisar das licenças do órgão. De acordo com o gabinete, essa é uma das vantagens de várias demandas serem resolvidas em um só lugar, já que, por muitas vezes, as pessoas atendidas não sabem de todos os atendimentos que precisam e precisam ser redirecionadas.

A iniciativa também completa aqueles empresários que já empreendem no centro de Recife e possuem alguma pendência de licença ou dívidas junto à Secretaria de Finanças.

Também presente no primeiro dia do Atende Recentro, a empresária Wini Yin procurava informações sobre benefícios fiscais e tributos municipais. “Vim em busca do benefício fiscal do IPTU. Tenho dois prédios no centro e queria entender melhor o que é o TRSD (Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares)”, explicou.

Empresária Wini Yin. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Dona de uma loja de presentes e bolsas, negócio tradicionalmente tocado por chineses no Recife, fundado por sua mãe há mais de 20 anos, Wini aproveitou a ação para esclarecer pendências relacionadas à regularização do imóvel. “Minha mãe comprou a loja e manteve o comércio, mas ainda falta regularizar algumas documentações”, contou.

Órgãos

Entre os órgãos da prefeitura presentes nos dois dias de ação, estarão representantes da Secretaria de Controle Urbano (Secon), da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento (Sedul), da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), da Procuradoria da Fazenda Municipal (PFM), da Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente (Puma) e da Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural (DPPC).

Também participam o 1º Ofício de Registro de Imóveis do Recife, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU/PE), o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan/PE), o Sebrae Pernambuco e a Superintendência do Patrimônio da União em Pernambuco (SPU/PE).

