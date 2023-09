Atendimento presencial na sede do Procon Recife é suspenso de 04 a 08 de setembro

A- A+

Na próxima semana, entre os dias 04 e 08 de setembro, os serviços presenciais do Procon Recife, no bairro da Boa Vista, estarão suspensos devido à mudança do local da sede do órgão.

Nesse período, o consumidor pode registrar sua reclamação ou denúncia de forma online pelo Whatsapp (81) 3355 3286 ou pelo site procon.recife.pe.gov.br. Denúncias também podem ser realizadas pelo email [email protected]

O Procon Recife ainda informa que, a partir do dia 11 de setembro, o atendimento já passa a ser realizado no novo endereço, na Rua do Imperador, 419, bairro de Santo Antônio, das 8h às 13h.

