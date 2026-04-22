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Telecomunicação AT&T supera previsões de lucro e receita no 1º trimestre; no pré-mercado, ação sobe mais de 1% Receita da empresa mostrou expansão anual de 2,9% no trimestre, a US$ 31,5 bilhões, também superando o consenso da FactSet, de US$ 31,25 bilhões

A AT&T teve lucro líquido de US$ 3,8 bilhões no primeiro trimestre de 2026, 14% menor do que o ganho de US$ 4,4 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 22. Com ajustes, a companhia de telecomunicações americana registrou lucro por ação de US$ 0,57 entre janeiro e março, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,55.

A receita da AT&T mostrou expansão anual de 2,9% no trimestre, a US$ 31,5 bilhões, também superando o consenso da FactSet, de US$ 31,25 bilhões.

Em comunicado, a AT&T detalhou que atraiu 294 mil assinantes pós-pagos de telefonia móvel no período, em termos líquidos.

Às 7h50 (de Brasília), a ação da AT&T subia 1,2% no pré-mercado de Nova York.



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