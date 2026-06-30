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Ciência ATI-PE desenvolve projetos de inteligência artificial e segurança cibernética em parceria com a UFPE Iniciativas integram programa Cientista Arretado e buscam modernizar serviços públicos

A Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco (ATI-PE) está desenvolvendo dois projetos voltados à inteligência artificial (IA) e à segurança cibernética com o objetivo de acelerar a transformação digital do Estado, ampliar a proteção dos dados públicos e modernizar os serviços oferecidos à população. As iniciativas são realizadas em parceria com pesquisadores do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn/UFPE), por meio do programa Cientista Arretado.

Coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), o programa busca aproximar pesquisadores de instituições de ensino dos órgãos estaduais para desenvolver soluções tecnológicas voltadas aos desafios da gestão pública.

Segundo o presidente da ATI-PE, Fred Vasconcelos, a iniciativa fortalece a capacidade tecnológica do Estado ao aproximar o conhecimento acadêmico das demandas da administração pública.

"O Cientista Arretado conecta especialistas altamente qualificados aos desafios reais da administração pública. Essa troca permite a construção de soluções inovadoras, fortalece nossa capacidade tecnológica e gera benefícios concretos para o Estado e para a população. Nossa meta é ampliar cada vez mais essa integração", afirmou.

A diretora da ATI-PE, Flávia Danzi, destacou que a parceria com a universidade amplia a capacidade de inovação da instituição.

"O Cientista Arretado é uma experiência fantástica. Essa aproximação com a universidade traz novos insights, amplia nossa visão e contribui diretamente para a melhoria dos processos e das políticas institucionais", disse.

Um dos projetos em andamento prevê a implantação de uma Plataforma Corporativa Flexível e Avançada para Inteligência Artificial, coordenada pelos professores Adiel Filho e George Darmiton, do CIn/UFPE. A iniciativa contempla a instalação de uma infraestrutura de computação de alto desempenho baseada em unidades de processamento gráfico (GPUs), tecnologia utilizada para treinar e executar modelos de inteligência artificial capazes de processar grandes volumes de dados.

Instalada no Datacenter da ATI-PE, a plataforma permitirá que informações estratégicas do Governo de Pernambuco sejam processadas em infraestrutura própria, fortalecendo a soberania digital do Estado. As primeiras aplicações já estão sendo avaliadas pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) e pela Secretaria de Defesa Social (SDS), com foco na análise de dados e no apoio à tomada de decisões.

De acordo com o professor Adiel Filho, o projeto também contribuirá para a formação de conhecimento especializado dentro da própria agência.

"O projeto permite que a ATI-PE desenvolva conhecimento especializado para operar uma tecnologia estratégica no setor público, consolidando sua atuação como provedora de infraestrutura de Inteligência Artificial para diversos órgãos do Governo do Estado", explicou.

Na área de segurança digital, o segundo projeto, denominado Combate às Ameaças Cibernéticas, é coordenado pelos professores Paulo Maciel e Nelson Rosa, também do CIn/UFPE. A iniciativa busca fortalecer a capacidade do Estado de prevenir, detectar e responder a ataques virtuais cada vez mais sofisticados.

O projeto prevê o desenvolvimento de um modelo integrado de inteligência, governança e resposta a incidentes, além da capacitação das equipes técnicas da ATI-PE. A proposta também inclui a criação de uma base de conhecimento que servirá de apoio para futuras ações voltadas à proteção dos sistemas governamentais.

Segundo o professor Paulo Maciel, o objetivo é ampliar a capacidade preventiva da administração estadual diante do crescimento das ameaças digitais.

"Nosso objetivo é criar metodologias que possibilitem antecipar riscos, fortalecer a capacidade de resposta e ampliar a segurança dos ativos digitais de Pernambuco", afirmou.

Além do desenvolvimento de novas tecnologias, os projetos têm como foco a transferência de conhecimento entre universidade e governo, fortalecendo a qualificação técnica dos servidores da ATI-PE e ampliando a capacidade do Estado de responder aos desafios da transformação digital com mais inovação, eficiência e segurança.

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