A- A+

Rodovia Atitude Pernambuco celebra o lançamento da licitação para obras de melhoria da mobilidade na BR-101 Pelo trecho, trafegam 45 mil veículos por dia, sendo considerado um dos pontos mais críticos de mobilidade da RMR

A Associação Atitude Pernambuco celebra o lançamento do edital de licitação para a eliminação do gargalo viário da Vitarella, localizado na BR-101 Sul entre os quilômetros 82,1 e 84,0, publicado nesta sexta-feira (6) no Diário Oficial da União, pelo Ministério dos Transportes.

Pelo trecho, trafegam 45 mil veículos por dia, sendo considerado um dos pontos mais críticos de mobilidade da Região Metropolitana do Recife.

O edital prevê investimento estimado de R$ 19,7 milhões com prazo de execução de até um ano e abertura das propostas marcada para o dia 18 de março de 2026, às 15h. O presidente do Atitude Pernambuco, Halim Nagem, destacou a importância do avanço do projeto, que contou com o apoio direto da entidade e de empresários da região, por meio do custeio do projeto técnico da obra, entregue oficialmente ao Governo do Estado em dezembro de 2024.

A intervenção tem como objetivo principal resolver os constantes congestionamentos registrados nos dois sentidos da via, beneficiando motoristas que seguem de Jaboatão dos Guararapes, pela Estrada da Batalha, em direção à BR-101, assim como aqueles que trafegam do Cabo de Santo Agostinho rumo a Jaboatão.

Além disso, a via é o principal eixo de ligação entre o Recife e o Complexo Industrial e Portuário de Suape, sendo também rota estratégica para o litoral sul do estado.

“Estamos muito felizes em ver este projeto indo para a etapa final. Agradecemos a parceria do DNIT e o diálogo e as trocas com o senador Fernando Dueire e com o ministro dos Transportes, Renan Filho, além, claro, da governadora Raquel Lyra, que abraçou esta obra”, celebrou Halim.

Sobre o Atitude

Com sete anos de atuação, a Associação Atitude Pernambuco é formada por empresários e executivos pernambucanos que, de forma voluntária, colocam seu conhecimento e capacidade de gestão a serviço de ações e projetos voltados ao desenvolvimento do Estado e ao bem-estar da população. A instituição é apartidária, sem fins lucrativos e atua de forma cooperada, porém independente, em relação ao poder público e à sociedade civil organizada.

Entre os temas acompanhados pelo Atitude em Pernambuco estão a melhoria da BR-101 Sul no trecho do viaduto da Vitarella, o Arco Metropolitano, a Transnordestina, a Escola de Sargentos e um projeto-piloto de formação profissional para jovens “nem-nem”.

Veja também