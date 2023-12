A- A+

COMÉRCIO Atividade do comércio tem alta de 0,8% em novembro, indica Serasa Experian Impactos da Black Friday foram maiores no ambiente on-line. Natal e 13º salário animam varejo físico

No 11º mês de 2023, as vendas no varejo físico do Brasil marcaram crescimento de 0,8%. Os dados são do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian.

Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, “como as promoções da Black Friday são mais dedicadas ao ambiente online, a data comemorativa não mexeu o ponteiro do índice, mas o número é positivo e há algumas explicações, como a disponibilidade do 13º salário e o início das compras de Natal”.

Na variação anual do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, o crescimento foi de 3,7%, cujo ranking de setores desempenhou desta forma: Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Informática (5,8%), Combustíveis e Lubrificantes (5,5%), Tecidos, Vestuário, Calçados e Acessórios (5,2%), Supermercados, Hipermercados, Alimentos e Bebidas (3,8%), Material de Construção (1,9%) e Veículos, Motos e Peças (1,3%).

Após alguns meses de crescimentos discretos, o setor de “Combustíveis e Lubrificantes” teve um crescimento de 3,7%. O segmento com a menor variação foi o de “Supermercados, Hipermercados, Alimentos e Bebidas” (0,8%) e as quedas foram registradas em “Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Informática” e “Material de Construção”.

Metodologia

O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio é construído, exclusivamente, pelo volume de consultas mensais realizadas por cerca de 6.000 estabelecimentos comerciais à base de dados da Serasa Experian.

As consultas são tratadas estatisticamente pelo método das médias aparadas, com corte de 20% nas extremidades superiores e inferiores das taxas mensais de crescimento, relativas a cada estabelecimento comercial dentro de cada um dos seis segmentos varejistas pesquisados.

Para a formação da série agregada do Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, as taxas de crescimento resultantes de cada segmento varejista são ponderadas pelo peso relativo de cada um deles na Pesquisa Mensal de Comércio – Varejo Ampliado, do IBGE, respeitando-se as suas revisões metodológicas.

