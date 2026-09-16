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ECONOMIA Atividade econômica cai 0,2% em julho, diz BC Resultado corrobora um quadro de desaceleração da atividade econômica

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) registrou queda de 0,2% em julho na comparação com junho, retirados os efeitos sazonais, divulgou a autoridade monetária nesta quarta-feira. O número ficou dentro das expectativas do mercado.

Houve queda de 1,2% na agropecuária, de 0,4% na indústria e o setor de serviços se manteve estável.

Na comparação com julho de 2025, a alta foi de 1,1%.

No trimestre encerrado em julho de 2026 ante o trimestre terminado em abril de 2026, o IBC-Br apresentou queda de 0,3%.

Nos últimos 12 meses, o indicador avançou 1,5%.

O IBC-Br é um indicador criado para acompanhar o desempenho da economia brasileira de forma mais rápida e frequente. Por isso, é chamado de prévia do PIB. Ele funciona como um termômetro da atividade econômica, reunindo dados da indústria, comércio, serviços e agropecuária. É divulgado mensalmente, permitindo uma leitura mais ágil da evolução econômica do país.

O resultado do IBC-Br de julho corrobora um quadro de desaceleração da atividade econômica que vêm se apresentando nos indicadores setoriais.

O arrefecimento da economia é esperado diante dos juros elevados, de 14% atualmente, considerando a Taxa Selic. A expectativa é de que a desaceleração continue no segundo semestre, sobretudo com a redução dos efeitos dos estímulos fiscais dados pelo governo federal na primeira metade do ano, como a antecipação de precatórios.

O Banco Central estima que a economia do país deve crescer 2,0% este ano, já o governo federal projeta expansão de 2,3%.

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