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BANCO CENTRAL Atividade econômica sobe em 4 das 5 regiões do País em fevereiro ante janeiro, diz BC Na sequência, aparecem as regiões Sudeste (0,4%), Nordeste (0,3%) e Sul (0,1%)

A atividade econômica aumentou em quatro das cinco regiões do País em fevereiro, na comparação com janeiro, segundo dados dessazonalizados do Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgados nesta quinta-feira, 23.

A região Norte registrou a maior alta, com avanço de 1,1% no mês. Na sequência, aparecem as regiões Sudeste (0,4%), Nordeste (0,3%) e Sul (0,1%). Em contrapartida, houve queda no Centro-Oeste (-1,1%).

Entre os 13 Estados acompanhados pelo BC, dez registraram alta no período, dois apuraram recuo e São Paulo ficou estável (0,0%).

O maior crescimento foi registrado no Espírito Santo (2,3%), seguido por Pará (2,1%), Ceará (1,3%), Amazonas (1,1%), Rio de Janeiro (1,1%), Rio Grande do Sul (1,1%), Minas Gerais (0,6%), Santa Catarina (0,5%), Pernambuco (0,7%) e Bahia (0,3%). Por outro lado, houve queda em Paraná (-1,0%) e Goiás (-0,8%).

Interanual

Em comparação com fevereiro de 2025, em dados observados, a atividade cresceu nas cinco regiões do Brasil, com destaque para o Nordeste (3,0%). Também houve alta no Centro-Oeste (1,9%), Sudeste (1,7%), Norte (1,2%) e Sul (0,6%).

Entre os Estados, Pernambuco (7,0%) teve o maior crescimento interanual. Na sequência aparecem Espírito Santo (5,5%), Rio de Janeiro (5,8%), Pará (3,1%), Rio Grande do Sul (1,6%), Ceará (0,8%), Bahia (0,6%), Minas Gerais (0,6%), São Paulo (0,2%) e Paraná (0,1%). Além disso, houve estabilidade em Santa Catarina (0,0%) e queda no Amazonas (-1,2%) e Goiás (-0,3%).

Em 12 meses, a maior alta regional foi do Centro-Oeste (4,8%), seguido por Norte (3,0%), Nordeste (2,8%), Sul (2,4%) e Sudeste (1,7%).

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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