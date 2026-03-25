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JANEIRO Atividade Econômica sobe em 4 das 5 regiões do País em janeiro ante dezembro, diz BC Entre os 13 Estados acompanhados pelo BC, 10 registraram alta no período

A atividade econômica aumentou em quatro das cinco regiões do País em janeiro, na comparação com dezembro, em dados dessazonalizados. A maior alta foi registrada no Centro-Oeste (1,7%), seguida pelo Norte (1,1%), pelo Sudeste (1,1%) e pelo Nordeste (0,6%). Somente o Sul registrou contração da atividade de 0,5% no mês.

As informações constam no Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgado nesta quarta-feira, 25.

Entre os 13 Estados acompanhados pelo BC, 10 registraram alta no período. O maior crescimento foi registrado no Amazonas (2,5%), seguido pelo Pará (2,1%), por São Paulo (1,8%), pelo Ceará (1,0%), pela Bahia (0,8%), pelo Paraná (0,7%), por Minas Gerais (0,3%), por Pernambuco (0,2%), pelo Espírito Santo (0,2%) e pelo Rio de Janeiro (0,2%).

Por outro lado, houve queda em Santa Catarina (-0,9%), em Goiás (-0,3%) e no Rio Grande do Sul (-0,1%).

Interanual

Em comparação com janeiro de 2025, em dados observados, a atividade também cresceu em quatro das cinco regiões do Brasil, com destaque para o Centro-Oeste (3,9%). Também houve alta no Nordeste (2,6%), no Sudeste (1,8%) e no Norte (1,2%), enquanto o Sul registrou queda de 0,2%.

Entre os Estados, Pernambuco (7,4%) teve o maior crescimento interanual. Na sequência aparecem o Rio de Janeiro (5,5%), o Espírito Santo (4,2%), o Pará (2,8%), Goiás (1,1%), o Paraná (0,9%), o Ceará (0,7%), Minas Gerais (0,7%) e São Paulo (0,7%). Em contrapartida, registraram queda na Bahia (-0,3%), no Rio Grande do Sul (-0,3%), no Amazonas (-1,1%) e em Santa Catarina (-1,5%).

Em 12 meses, a maior alta regional foi do Centro-Oeste (5,4%), seguido pelo Norte (3,0%), pelo Nordeste (2,6%), pelo Sul (2,0%) e pelo Sudeste (1,8%).



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