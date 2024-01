Atividade econômica tem alta de 0,01 em novembro

A- A+

A atividade econômica brasileira apresentou uma pequena alta de 0,01% em novembro do ano passado, após registrar três meses de retração, segundo os dados divulgados hoje (19) pelo Banco Central (BC). Ele informou que, na comparação com novembro de 2022, o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) mostrou alta de 2,19%.

Com isso, o índice chegou a 144,84 pontos e na série dessazonalizada ficou em 146,24 pontos.

O indicador - considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB) - é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente em 11,75%.

Juros em queda

O BC já sinalizou que deve manter o corte nos juros de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. O IBC-Br incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: a indústria, o comércio e os serviços e a agropecuária, além do volume de impostos.

Segundo o BC, o IBC-Br terminou com variação positiva de 2,40% na comparação com o período compreendido entre setembro e novembro do ano de 2022.

