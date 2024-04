Atividade econômica tem alta de 0,40% em fevereiro, aponta índice do Banco Central

A- A+

O Banco Central do Brasil informou nesta quarta-feira (17) que o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado um "termômetro" do Produto Interno Bruto (PIB), registrou alta de 0,40% em fevereiro deste ano. Em janeiro, o indicador havia subido 0,60%, na série livre de efeitos sazonais.

Outro parâmetro é o crescimento trimestral "móvel", ou seja, os últimos três meses imediatos. Em dezembro, janeiro e fevereiro, o IBC-Br registrou crescimento de 1,23%.

O Banco Central verifica o volume da produção da agropecuária, da indústria e do setor de serviços, além dos impostos sobre a produção. Porém, o lado da demanda da população não é considerado.

A metrologia do IBGE do PIB é mais abrangente, verificando também o consumo das famílias, gastos do governo, investimentos das empresas, etc.

