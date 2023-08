A- A+

mercado Atividade econômica tem alta de 0,6% no mês de junho, aponta "prévia" do PIB Ao longo do primeiro semestre, de acordo com o indicador, a economia brasileira teve um desempenho positivo nos primeiros meses

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), termômetro do PIB, registrou alta de 0,63% no mês de junho. A projeção média de analistas de mercado apontava para um resultado positivo, de 0,6%.

Ao longo do primeiro semestre, de acordo com o indicador, a economia brasileira teve um desempenho positivo nos primeiros meses, porém, chegou a fechar o mês de maio em queda de 2%.

O IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

A projeção do BC sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 está em 2,0%, conforme o último relatório de inflação. O motivo citado pelo BC foi a “surpresa positiva” no primeiro trimestre, puxada pelo agronegócio.

Apesar dessa elevação, a projeção continua refletindo cenário prospectivo de desaceleração da atividade econômica, em relação ao ano de 2022.

