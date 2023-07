A- A+

BRASIL Atividade econômica tem queda de 2% no mês de maio, aponta "prévia" do PIB De janeiro a maio de 2023, houve avanço acumulado de 3,61%, segundo o BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), termômetro do PIB, registrou queda de 2% no mês de maio.

De janeiro a maio de 2023, houve avanço acumulado de 3,61%, conforme os dados sem ajuste sazonal.

No mês de fevereiro e no mês de abril houve alta acima do esperado no indicador - o que estimulou projeções com viés de alta para o crescimento da economia no ano.

Com a elevação de 1,9% no Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, o mercado projeta atualmente um crescimento de 2,24% até o fim do ano. No início de 2023, a projeção dos agentes era de 0,78%.

Neste mês de julho, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, adiantou que a pasta deve fazer uma revisão altista para até 3% na perspectiva de crescimento econômico no ano.



Não incorpora demanda

Assim como o PIB divulgado pelo IBGE, o indicador do BC incorpora estimativas para áreas como indústria, agropecuária, serviços, mas não considera o lado da demanda - que é mensurado no cálculo do Produto Interno Bruto.

Além de "prever" o direcionamento do PIB, o IBC-Br é também referência para a política monetária do Banco Central, na definição da taxa básica de juros. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a Selic a cada 45 dias, será no dia 21 de junho.

Veja também

NEGÓCIOS H&M anuncia planos para abrir lojas no Brasil em 2025