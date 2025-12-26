A- A+

regiões Atividade no Centro-Oeste cai 2,2% em outubro ante setembro, diz BC; Norte e Nordeste têm alta Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR) foi divulgado nesta sexta-feira (26)

A atividade econômica do Centro-Oeste brasileiro caiu 2,2% em outubro, na comparação com setembro, na série dessazonalizada, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgado nesta sexta-feira, 26.



Três das cinco regiões do País apresentaram desempenho negativo no período. Além do Centro-Oeste, houve queda de 0,6% no Sul e de 0,1% no Sudeste.



Por outro lado, houve alta de 0,5% no Norte e de 0,1% no Nordeste.





Dos 13 Estados acompanhados pelo BC, sete registraram alta, cinco recuaram e um ficou estável.



Houve crescimento em Goiás (2,7%), Rio de Janeiro (2,2%), Bahia (1,0%), Ceará (0,6%), Amazonas (0,5%), Minas Gerais (0,5%) e Pernambuco (0,2%).



Em contrapartida, houve recuo no Rio Grande do Sul (-2,2%), Pará (-0,8%), São Paulo (-0,8%), Espírito Santo (-0,5%) e Santa Catarina (-0,1%). Somente o Paraná registrou estabilidade (0,0%)

