IBGE Atividades turísticas caem 0,9% em julho ante junho, mas seguem perto de pico, aponta IBGE Na comparação com julho de 2023, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 1,2%

O agregado especial de Atividades turísticas recuou 0,9% em julho ante junho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O segmento opera 6,8% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, e 1,0% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.

Na comparação com julho de 2023, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 1,2% em julho de 2024.

O IBGE divulgou pela primeira vez o indicador de atividades turísticas (IATUR) da Pesquisa Mensal de Serviços ampliado de 12 para 17 locais pesquisados.

A pesquisa agora inclui também os estados do Amazonas (AM), Pará (PA), Rio Grande do Norte (RN), Alagoas (AL) e Mato Grosso (MT). Além destes, o levantamento já investigava Ceará (CE), Bahia (BA), Pernambuco (PE), Minas Gerais (MG), Espírito Santo (ES), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Paraná (PR), Santa Catarina (SC), Rio Grande do Sul (RS), Goiás (GO) e Distrito Federal (DF).



