TURISMO Atividades turísticas crescem 0,2% em dezembro ante novembro, afirma IBGE Houve avanços em quatro dos 17 locais pesquisados, sendo o mais relevante registrado no Rio de Janeiro

O agregado especial de Atividades turísticas cresceu 0,2% em dezembro ante novembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 12.

Houve avanços em quatro dos 17 locais pesquisados, sendo o mais relevante registrado no Rio de Janeiro (7,6%), seguido por São Paulo (0,8%) e Paraná (1,3%). Na direção oposta, as principais perdas ocorreram no Pará (-7,9%), Bahia (-2,5%), Minas Gerais (-1,6%) e Rio Grande do Sul (-2,6%).

O segmento de atividades turísticas operava em dezembro em nível recorde na série histórica da pesquisa. O grupamento estava ainda 13,8% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia.

Na comparação com dezembro do ano anterior, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 0,1% em dezembro de 2025, 19º resultado positivo consecutivo.

No ano de 2025, o agregado especial de atividades turísticas cresceu 4,6% ante 2024, impulsionado pelos aumentos no transporte aéreo de passageiros, serviços de bufê, serviços de reservas relacionados a hospedagens e hotéis.

Entre as regiões, 14 dos 17 locais investigados mostraram taxas positivas, com destaque para São Paulo (3,9%), Rio de Janeiro (10,8%), Rio Grande do Sul (11,4%), Bahia (6,6%) e Paraná (5,5%) As perdas ocorreram em Minas Gerais (-4,4%), Mato Grosso (-1,2%) e Goiás (-0,4%).



