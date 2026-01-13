A- A+

turismo Atividades turísticas crescem 0,2% em novembro ante outubro, afirma IBGE

O agregado especial de Atividades turísticas cresceu 0,2% em novembro ante outubro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 13.

Houve avanços em oito dos 17 locais pesquisados, sendo o mais relevante registrado em São Paulo (0,9%), seguido por Bahia (1,9%), Pará (5,3%) e Goiás (2,9%). Na direção oposta, as principais perdas ocorreram em Rio de Janeiro (-3,2%), Distrito Federal (-5,0%) e Rio Grande do Sul (-2,9%).

O segmento de atividades turísticas opera 13,0% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, e encontra-se 0,8% aquém do nível recorde alcançado em dezembro de 2024.

Na comparação com novembro do ano anterior, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 2,1% em novembro de 2025, 18º resultado positivo consecutivo.



