Ativos brasileiros no exterior disparam com nomeação de Trabuco para a Fazenda
Índice que emula mercado brasileiro, o EWZ, listado na Bolsa de Nova York, sobe 11% no pré-mercado nesta manhã
Os ativos brasileiros se valorizaram depois que o banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi foi anunciado como novo ministro da Fazenda. O EWZ, índice da BlackRock listado na Bolsa de Nova York que emula o mercado brasileiro, sobe 11% no pré-mercado nesta manhã.
Na Ásia, um fundo de índice (ETF) sediado em Tóquio e que acompanha ações brasileiras subiu até 8,3% no início das negociações. Os contratos futuros do real registraram alta de cerca de 4%.
A nomeação ajudou a recuperar a confiança dos investidores nos ativos brasileiros, depois de uma forte onda de desvalorização que se seguiu às eleições.
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O novo ministro da Fazenda assumirá o cargo em um momento particularmente desafiador para as contas públicas do Brasil, com dívida pública em forte trajetória de alta.
“A ampla experiência de Trabuco no setor privado e sua credibilidade junto aos mercados financeiros podem ajudar a reconstruir a confiança e reduzir o prêmio de risco do Brasil”, escreveu o analista do Citigroup André Mazini em um relatório. “No entanto, recomendamos cautela antes de interpretar a alta de hoje (ontem) como um sinal de mudança estrutural nas perspectivas econômicas do país.”