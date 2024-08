A- A+

finanças internacionais Ativos emergentes atraem US$ 36,5 bilhões em julho, mostra IIF Segundo a instituição, em julho, todas as regiões tiveram entradas e a líder foi a Ásia emergente

Os ativos emergentes atraíram US$ 36,5 bilhões em julho, estima o Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês), em relatório publicado nesta quinta-feira, 8. Destes, US$ 7,1 bilhões foram para ações emergentes, enquanto US$ 29,4 bilhões para dívidas.

Na China, o setor de ações teve saída de US$ 900 milhões, explicada pelos desafios que os investidores veem na economia chinesa.

De acordo com o documento, no geral, o dado de títulos mostra um aumento significativo em relação aos três meses anteriores, mas o IFF não cita números.

Segundo a instituição, em julho, todas as regiões tiveram entradas e a líder foi a Ásia emergente, que atraiu US$ 21 bilhões.

A dívida dos mercados emergentes ex-China teve um forte desempenho em julho, seguindo o que foi visto ao longo do ano e atingiu uma entrada geral de US$ 33,2 bilhões.

Para a IIF, o destaque do mês foram novas emissões de dívida lideradas por Coreia do Sul, Turquia e México.

Veja também

Bloqueio Governo bloqueia R$ 1,7 bi do Farmácia Popular e R$ 580 milhões do Auxílio Gás