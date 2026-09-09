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Economia Ativos lança programa para capacitar parceiros na negociação de precatórios Iniciativa oferece treinamento e tecnologia para atuação de profissionais no setor financeiro

A empresa recifense Ativos Precatórios lançou o programa Ativos Partners, voltado à formação e credenciamento de profissionais interessados em atuar na originação e negociação de créditos judiciais. A iniciativa busca estruturar a aproximação entre credores e o mercado financeiro por meio de capacitação técnica, integração tecnológica e suporte institucional.

"Estamos falando de uma atividade que ainda tem muito espaço para crescer e que precisa ser acompanhada por conhecimento. Nosso objetivo é justamente ajudar quem quer entrar nesse mercado a entender suas particularidades e construir uma atuação profissional, responsável e sustentável", explica o sócio da Ativos Precatórios, Rafael Almeida.

Para ingressar no programa, os participantes passam por uma trilha de qualificação e certificação na Ativos Academy, com conteúdo focado no funcionamento dos precatórios, fluxos operacionais de cessão de crédito, conduta e conformidade (compliance). A certificação é obrigatória e exige renovação anual para liberação do acesso ao sistema.

Após a etapa de formação, os parceiros passam a utilizar uma plataforma proprietária que consolida dados públicos de tribunais, diários oficiais e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para identificação de oportunidades. A ferramenta também faz o acompanhamento dos processos até a liquidação e evita a sobreposição de atendimento a um mesmo credor. A análise jurídica dos títulos permanece sob responsabilidade da equipe interna da empresa e de bancas advocatícias parceiras.

O programa aceita profissionais de áreas como Direito, Administração, Economia, Contabilidade, Finanças e Vendas. A atuação é dividida em dois modelos: o parceiro individual, focado na operação local, e o formato de escritório, voltado para estruturas corporativas que já possuem equipe própria de captação.

Em ambas as modalidades, a remuneração é atrelada às operações concluídas, com liquidação realizada por meio de recursos próprios da empresa. As informações sobre o credenciamento estão disponíveis no perfil institucional.

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