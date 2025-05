A- A+

Contrato Atlantic Data Centers fecha primeiro contrato com a EVEO oito meses antes do início da operação Acordo com a EVEO reforça a atuação da Atlantic como protagonista na expansão da infraestrutura digital do Nordeste

A Atlantic Data Centers fechou o primeiro contrato para o Data Center Recife1, que está em construção no Recife. O acordo foi firmado com a EVEO, uma empresa de tecnologia que oferece serviços de computação em nuvem e servidores. O contrato foi firmado oito meses antes do início oficial das operações da unidade, previsto para o primeiro trimestre de 2026.

Com a parceria, a EVEO amplia sua presença nacional e passará a oferecer serviços por meio de uma nova base para seus clientes, reduzindo a latência e elevando a qualidade de seus serviços. Será a 6ª região da EVEO, que atualmente já conta com serviços sendo fornecidos através de data centers em SP, PR, CE e nos EUA.

Para o CEO da Atlantic Data Centers, Daniel Gomes, o contrato representa um marco importante para o data center Recife1. “Fechamos o primeiro contrato com a EVEO, uma importante empresa de tecnologia. Admiramos muito a companhia pelo grau de inovação e preocupação com a qualidade em seus serviços. Empresas de tecnologia são um dos grupos de clientes mais importantes para a Atlantic. Agregamos valor a elas possibilitando aumento de receitas com o fornecimento de serviços de qualidade em nuvem”, afirma.

Nordeste

Daniel Gomes ressalta que atualmente, apenas 3% dos data centers do Brasil estão instalados no Nordeste. “Esse dado apresenta uma grande oportunidade de crescimento para a Atlantic e para as empresas clientes do data center, como a EVEO, que terão um diferencial em sua oferta de serviços”, complementa o executivo.

Já o COO da Atlantic, Joe Bergamaschine, destaca que a parceria com a EVEO posiciona a companhia como um elo estratégico em uma cadeia nacional de integração digital. “Estamos diante de um cenário de crescimento acelerado no uso de dados, que exige soluções escaláveis e infraestrutura de qualidade. O Data Center Recife1 vai permitir a redução significativa da latência e contribuir para uma entrega mais eficiente de conteúdos, aplicações e serviços para o público consumidor no Nordeste”, explica.

O data center Recife1 terá certificação Tier III, concedida pelo Uptime Institute, que atesta que a infraestrutura é capaz de manter a operação mesmo durante manutenções planejadas, garantindo uma disponibilidade mínima de 99,982%. Isso significa que os clientes da Atlantic contarão com um ambiente altamente confiável, essencial para aplicações críticas e operações que não podem parar.

Com um investimento total de R$ 300 milhões, o Recife1 está sendo desenvolvido em três fases, ocupando uma área de quase 14 mil metros quadrados. A primeira etapa, que está em construção, contará com capacidade para mais de 150 racks, potência de 1 MW dedicada a equipamentos de TI e investimento inicial de R$ 50 milhões.

As duas fases seguintes vão multiplicar essa capacidade em pelo menos cinco vezes, podendo atingir 6 MW ou mais de carga de TI, o que torna o empreendimento altamente escalável e modular, pronto para crescer conforme a demanda do mercado.

Veja também