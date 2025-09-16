A- A+

negócios Atlas investe R$90 milhões em modernização e ampliação de portfólio de produtos Empresa com unidade fabril em Paulista/PE avança em inovação e expansão da marca

A Atlas, marca do segmento de soluções para pintura, construção e casa, anunciou um ciclo de investimentos de R$ 90 milhões voltados à expansão industrial e diversificação de portfólio. Do total, R$50 milhões foram destinados à aquisição e modernização de uma nova fábrica de fitas adesivas em Canoas (RS) e R$40 milhões ao desenvolvimento da linha de assentos sanitários.

Com uma unidade fabril em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, a Atlas reforça sua atuação em Pernambuco e no Nordeste. Os investimentos,realizados em escala nacional, impactam positivamente todas as plantas da empresa, incluindo a unidade pernambucana, que desempenha papel estratégico na logística e no atendimento ao mercado regional e internacional.

A Atlas passa a investir em linhas de produtos, ampliando o portfólio nos segmentos de assentamento de pisos, fitas adesivas e ferramentas para lixamento e pintura mecanizada, reforçando sua estratégia de oferecer soluções completas ao mercado.

Como parte do Grupo InBetta, a Atlas integra o plano de modernização que prevê novas plantas e maior capacidade produtiva, reforçando sua competitividade no Brasil e no exterior.



“Estamos ampliando nosso core business e oferecendo ao mercado novas categorias que reforçam a nossa vocação de liderar em soluções para pintura, construção e casa. Queremos fortalecer nossa presença no Brasil e também consolidar nossa relevância em países estratégicos da América Latina”, destaca Marcio Atz, Diretor Geral da Atlas.



Com 63% de presença nacional, segundo a pesquisa Anamaco 2025, a Atlas mantém a liderança no setor de soluções para pintura e construção no Brasil. A empresa também atua em mercados internacionais, como os da República Dominicana, do Panamá, da Costa Rica, do Paraguai, do Equador, da Guatemala, da Colômbia, do Peru e de Gana.

