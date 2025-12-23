A- A+

BRASIL Atraso nas entregas dos Correios no Natal gera queixas e memes nas redes Clientes reclamam que só vão receber nas festas de 2026 ou usam humor para lidar com o problema

Com trabalhadores dos Correios em greve desde o dia 17, às vésperas do Natal, consumidores vêm se queixando nas redes sociais de atraso na entrega de seus pedidos. No X, antigo Twitter, clientes reclamam sobre prazos sendo descumpridos e temem não receber as encomendas a tempo da data.

"Comprei o presente de Natal da minha irmã dia 8, pensando estar fazendo antecipado justamente pra não correr o risco de não chegar. Mas graças aos maravilhosos Correios que temos, minha irmã vai ficar sem o presente. Faz 10 dias que o pedido nem sequer tem atualização", escreveu um usuário no X.

Outro consumidor reclamou do atraso em relação à data prevista de entrega. "Comprei uma calça pra usar no Natal com antecedência e agora os Correios tá de brincadeira com a minha cara! Era pra ter chegado dia 19", disparou.

Outro jovem também relatou problemas com a encomenda. "Tive que adiar minha viagem de Natal pq os Correios ainda não me entregaram os itens que estavam marcados pro dia 10", disse. Em resposta, outra pessoa comentou que seu pedido também estava atrasado. A previsão de recebimento era dia 13.





"Meu maior azar desse final de ano foi comprar algo no AliExpress e cair no momento que os Correios estão de greve. Só quero receber meus produtos antes do Natal", queixou-se um usuário. Acompanhando o rastreio, ele relatou ainda que a encomenda foi enviada para outro local e só depois retornou para sua cidade.

Outra usuária disse ter percebido mudanças na rota dos pedidos e teme atrasos. "E eu que comprei o presente de todo mundo pela Internet, calculei certinho pra todos chegarem 2 semanas antes pelo menos e agora nenhum deles vai chegar porque meu pacote foi desviado pra Brasília? Detalhe: eu sou de Curitiba", contou ela.

Memes nas redes

A frustração com a demora na entrega das encomendas já tem até virado meme entre os usuários. Quem não teve o pedido atrasado já faz apelos.

que nossa senhora dos recebidos proteja meus pacotinhos durante a greve dos correios pic.twitter.com/UvepwLdBW7 — ma (@rkivemeteoro) December 17, 2025

"Que nossa senhora dos recebidos proteja meus pacotinhos durante a greve dos correios", escreveu um usuário.

"Graças aos Correios as coisas q eu comprei para esse Natal servirão apenas para o Natal do ano que vem, meus parabéns", ironizou outra pessoa na rede social.

Crise financeira

Os funcionários dos Correios começaram a paralisar parcialmente suas atividades em nove estados, incluindo Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Eles discutem o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com o sindicato da categoria.

Os trabalhadores pedem manutenção de benefícios, como adicional de 70% de férias, pagamento de 200% nos finais de semana e concessão de "vale-peru" de R$ 2,5 mil, mas os Correios vêm argumentando que a situação da estatal não permite. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) atua como mediador e uma nova audiência está marcada para o dia 26. A empresa passa por uma crise financeira e chegou a receber, na última quinta-feira, aval para um empréstimo de R$ 12 bilhões.

Veja também