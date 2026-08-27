A- A+

Programa Atto 2, Boreal e Captiva entram no Move Brasil; veja outros carros que devem ser aprovados Programa agora financia automóveis de até R$ 200 mil para motoristas de aplicativos e taxistas. Confira os modelos inseridos na lista

As montadoras estão solicitando a inclusão de novos modelos e versões depois que foi anunciada a ampliação do limite de financiamento para veículos novos por meio do programa Move Brasil, Táxi e Aplicativos — que passou de R$ 150 mil para R$ 200 mil. Diante desse movimento, o programa pode passar a contar com mais opções para motoristas interessados em adquirir um veículo 0km.

A BYD anunciou que o governo federal aprovou a inclusão dos modelos King, Song Pro, Song Pro Flex e Atto 2 no programa. O BYD King GS, por exemplo, pode ser adquirido no varejo por R$ 166.990, mas, com os incentivos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) previstos no programa, é vendido por R$ 129.890. A marca não divulgou os valores dos demais modelos.

Renault, GM e Honda

A Renault informou que as versões Techno e Iconic do SUV médio Boreal foram incluídas no programa para taxistas, enquanto as versões Evolution e Techno passam a ser oferecidas a motoristas de aplicativo.

Para taxistas, os preços das novas opções, com isenção de impostos, são de R$ 147.674 para o Boreal Techno e R$ 158.480 para o Boreal Iconic. Para motoristas de aplicativo, o Boreal Evolution custa R$ 167.990, enquanto o Boreal Techno sai por R$ 189.990, também com isenção de impostos.

A GM, por sua vez, disse que iniciou o processo de inclusão do Captiva EV, com preço de R$ 199.990. Segundo a marca, com a novidade, passará a oferecer dois veículos 100% elétricos em seu portfólio do programa.

A Honda solicitou a inclusão das versões Advance e Touring, ambas equipadas com motor turbo, do HR-V no programa. Segundo a montadora, as demais versões do modelo já faziam parte da iniciativa. Para taxistas, a versão Advance terá preço de R$ 155.697,02, enquanto a Touring custará R$ 163.803,88. Para motoristas de aplicativo, os valores serão de R$ 180.840 e R$ 190.256, respectivamente.

Geely e Stellantis

Já a Geely informou que conta com Geely EX2 nas versões PRO e MAX e adicionou o Geely EX5 EM-i PRO no Move Brasil.

Qual carro cabe no seu bolso? Simule a parcela de cada modelo

A Stellantis, dona de marcas como Fiat, Peugeot, Citroën e Jeep, informou que está preparando a ampliação do portfólio de veículos participantes do programa e que as condições comerciais e os modelos contemplados serão comunicados em breve.

“Com a atualização do limite de financiamento, a Stellantis prepara a ampliação do portfólio de veículos participantes do programa e, assim, novos modelos das marcas do grupo passarão a compor a lista de elegíveis, observando integralmente os critérios estabelecidos pelo Move Brasil”, afirmou em nota enviada ao GLOBO.

Toyota e Nissan

Procurada, a Toyota afirmou que “monitora continuamente oportunidades alinhadas à sua estratégia de negócio”, mas informou que o modelo disponível no programa até o momento é o Yaris Cross XR.

Faz parte da classe média? Veja suas chances de chegar ao grupo dos mais ricos em cada estado

Já a Nissan informou que “toda a linha Nissan Versa, Nissan Kait e Nissan Kicks é elegível ao programa Move Brasil e as condições devem ser consultadas na rede de concessionárias Nissan”.

O GLOBO também questionou GAC, Volkswagen, Hyundai e GWM sobre a possibilidade de ampliação de modelos disponíveis por meio do programa, mas não obteve resposta.

Veja também