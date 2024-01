A- A+

Tóquio Atum gigante é vendido por mais de R$ 3,8 milhões em Tóquio Valor é três vezes maior do que o oferecido no ano passado. Evento é uma tradição do ano novo japonês

Um atum rabilho gigante foi arrematado por US$ 788.440 ( R$ 3.877.705) em um leilão no maior mercado de peixes de Tóquio no primeiro dia de negócios em 2024. O peixe é considerado auspicioso e evento se tornou uma tradição do Ano Novo japonês.

O atum pesava 238 kg e foi vendido na sexta-feira ao atacadista de frutos do mar Yamayuki e à operadora da rede de sushi Onodera Group – uma equipe que foi a licitante vencedora do melhor peixe por quatro anos consecutivos.

O valor do atum gigante foi mais de três vezes maior ao valor oferecido no ano passado na venda no mercado de peixe Toyosu, em Tóquio, e o quarto valor mais alto desde que os registos começaram em 1999, segundo Hiroki Matsushita, funcionário do mercado de peixe.

