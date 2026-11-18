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BRASIL Audiência sobre caso Master e necessidade de quórum preocupam governo em votação de pacote fiscal Base teme que embate com a cúpula da PF divida atenção dos senadores e atrase análise de destaques; sem acordo, relator descarta novo parecer

A audiência sobre o caso Banco Master com a cúpula da Polícia Federal e a necessidade de reunir novamente os senadores em plenário preocupam o governo, que tenta concluir nesta quarta-feira a votação do pacote de medidas fiscais.

Integrantes da base temem que os questionamentos da oposição ao comando da PF, previstos para começar às 14h, acirrem os ânimos e desviem a atenção dos parlamentares, dificultando a mobilização dos votos necessários para preservar os principais pontos da proposta.

O cenário é agravado pela decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), de encerrar a sessão de terça-feira, em vez de suspendê-la. Com isso, será necessário abrir uma nova sessão e reunir novamente os parlamentares para votar os quatro destaques pendentes.

A audiência com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, poderá ocorrer simultaneamente à votação, já que não tem caráter deliberativo e não precisa ser encerrada para o início da ordem do dia.

A preocupação com o andamento dos trabalhos se soma à falta de acordo entre governo e oposição. O relator do pacote, Eduardo Braga (MDB-AM), considerou apresentar um parecer suplementar na terça-feira, mas a possibilidade foi descartada diante da falta de disposição da oposição para negociar. A decisão do governo é de levar os destaques ao voto, sem novas concessões no texto.

Nas negociações, o governo chegou a admitir a retirada do dispositivo que suspende temporariamente repasses previstos na Lei Kandir, com impacto estimado em R$ 12 bilhões, além de mudanças nas regras de compensação previdenciária. A oposição, por sua vez, propôs retirar seus três destaques em troca da aprovação de uma emenda, alternativa que enfrentou resistência entre governistas.





O principal objetivo do Planalto é preservar as restrições à compensação tributária cruzada, mecanismo que permite às empresas utilizar créditos de um tributo para quitar débitos de outro. Considerada central pela equipe econômica, a medida tem impacto estimado entre R$ 12,8 bilhões e R$ 18,3 bilhões em 2027. Essa medida é criticada por entidades do setor produtivo, já que prejudica o caixa das empresas.

A dificuldade para garantir os votos necessários já havia levado ao adiamento da votação. Na semana passada, o texto-base foi aprovado por 45 votos a 31, apenas quatro acima do mínimo de 41 exigido para projetos de lei complementar.

Embora lideranças governistas afirmem ter votos suficientes para concluir a análise, a avaliação nos bastidores é que será necessário ampliar a margem de segurança. A base contabiliza 45 votos, mas considera ideal reunir ao menos 50 senadores para reduzir o risco de derrota.

— Teremos votos. Teremos vantagem até maior que no texto principal. Não faremos ajuste algum. A fase de fazer ajustes terminou hoje no plenário. O relator tentou até o último momento fazer ajustes. Agora vamos ao voto amanhã — afirmou o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), na noite de terça-feira.

Alcolumbre também tem atuado diretamente para garantir a aprovação do pacote, com telefonemas a senadores e conversas com lideranças para reduzir resistências. Na terça-feira, o presidente do Senado afirmou acreditar que já havia votos suficientes para concluir a análise, mas aceitou adiar a deliberação a pedido de Braga, que ainda buscava um entendimento com a oposição. Agora, sem perspectiva de acordo, a articulação se concentra em assegurar a presença dos parlamentares e evitar que a votação seja novamente postergada.

Caso a votação seja concluída nesta quarta-feira no Senado, líderes esperam que a Câmara analise a proposta rapidamente. Duas possibilidades estão em discussão: votar o texto na próxima terça-feira ou já nesta quinta, após o retorno do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), de uma viagem à Argentina. A segunda hipótese, porém, é considerada pouco provável devido à proximidade do feriado da Consciência Negra, na sexta-feira.

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