Qua, 18 de Fevereiro

quarta12/02/2026
Economia

Auditor que acessou dados de enteada de Gilmar não ultrapassou a 'tela inicial', diz Unifisco

Consulta teria sido feita em novembro do ano passado, mas teria atingido dados de 2008

Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar MendesMinistro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco), Kléber Cabral, confirmou que o auditor Ricardo Mansano admitiu ter acessado os dados da enteada do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Maria Carolina Feitosa é filha de Guiomar Feitosa, que era casada com o magistrado. 

Para Cabral, no entanto, Mansano “caiu de gaiato em navio furado” e as medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, são “desproporcionais” e têm “objetivo intimidatório”. 

Ricardo Mansano foi um dos alvos da operação da Polícia Federal contra quatro servidores públicos por suposto vazamento de dados sigilosos de ministros do Supremo e de familiares. A operação da PF foi deflagrada após uma investigação da Receita apontar indícios de que informações fiscais dos magistrados e de seus familiares foram acessadas irregularmente. O GLOBO tentou contato com o servidor, mas não se manifestou. 

Segundo Cabral, Mansano admite o acesso irregular e que a atitude foi uma “burrice” e uma “ideia cretina”, mas o presidente da Unafisco argumenta que foi um “acidente do destino”, porque não há registros de vazamento de dados de Maria Carolina.

Ou seja, o caso de Mansano, apesar de passível de punição, não teria relação com os vazamentos de dados que o STF quer investigar. 

O servidor da Receita, lotado em Presidente Prudente (SP), alegou, de acordo com o presidente da Unafisco, que teria feito a pesquisa para descobrir se Maria Carolina, citada em uma reportagem, era esposa de um ex-colega de Cuiabá. A busca teria sido feita em novembro do ano passado, mas teria atingido documentos antigos, de 2008, e não teria ultrapassado a tela inicial. 

— Os sistemas da Receita mostram tudo que a pessoa fez. Não dá para ter dúvida se olhou, se printou, se mandou imprimir, quantos segundos ficou em cada tela, tudo isso a Receita guarda e registra para uma futura apuração. Mas existe algum dado vazado dessa pessoa (Maria Carolina)? Não. Então não tem nada a ver com essa história — defendeu Cabral. — Ricardo caiu de gaiato nesse navio furado aí, infelizmente. 

Para o presidente da Unafisco, o problema está no pedido inicial do ministro Alexandre de Moraes, do STF, à Receita, que, segundo ele, foi atípico. Moraes determinou a apuração de um possível vazamento de dados dos ministros da Corte e de familiares, totalizando uma lista de cerca de 100 pessoas. 

A solicitação foi feita, em janeiro, no âmbito do inquérito das fake news, do qual Moraes é relator, e em meio aos desdobramentos do caso do Banco Master. O caso teve troca de relatoria no STF na semana passada, após vir à tona notícia de que uma empresa da qual o ministro Dias Toffoli é sócio fez negócios com um fundo ligado ao cunhado de Daniel Vorcaro, dono do banco.

Em dezembro, os colunistas do GLOBO Lauro Jardim e Malu Gaspar também revelaram que o escritório de advocacia da mulher de Moraes, Viviane Barci, havia fechado contrato para representar o Master por cerca de R$ 130 milhões ao longo de três anos. Viviane é uma das pessoas que teve os dados acessados indevidamente no sistema da Receita, segundo fontes. 

“Falso positivo”

Para Cabral, a apuração ostensiva aumenta a chance de um falso positivo, como argumenta ser o caso de Ricardo Mansano. Cabral afirma que o procedimento normal seria solicitar a investigação de uma suspeita específica. 

—  Na hora que você pega uma grande quantidade de pessoas, de tempo e de maneira aberta, caiu numa rede, entendeu? E podem não ter nada a ver com nada. O Ricardo eu sei que não tem, porque o parente do Gilmar não tem nada a ver com vazamento nenhum. 

Embora reconheça que o acesso indevido foi um erro e seja passível de procedimento disciplinar, Cabral afirma que as medidas tomadas pelo STF foram desproporcionais. De acordo com ele, sem vazamento, caberia uma advertência ao servidor. Caso se comprove vazamento, a punição seria a demissão. 

Os quatro suspeitos, no entanto, foram afastados dos cargos, tiveram o passaporte cancelado, deverão seguir recolhimento noturno e serão monitorados por tornozeleira eletrônica. Para Cabral, a desproporcionalidade chama atenção e indica “certo método” do STF. 

— A nossa leitura é que tem um certo método, era para dar um falso positivo, criar um discurso de vítima de que o STF foi atacado — disse: — A nossa percepção é que o objetivo é intimidatório porque as medidas foram muito desproporcionais. 

De acordo com o presidente da Unafisco, essa intimidação tende a limitar investigações a pessoas politicamente expostas na Receita. 

—  A atividade de maior risco na receita é investigar altas autoridades, ninguém está fazendo isso. Porque é um risco de retaliação gigantesco. 

Cabral também criticou que o Fisco tenha repassado informações sobre os servidores para o STF mesmo com as investigações ainda em fase preliminar. Em nota, a Receita disse que a auditoria está em andamento, mas que os “desvios já detectados foram preliminarmente informados ao relator no STF”.

