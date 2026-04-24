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Evento Auditores de Pernambuco celebram Dia do Auditor com evento especial Encontro destaca importância do controle externo e reúne profissionais para integração e reflexão

No próximo dia 27 de abril, data em que se comemora o Dia do Auditor, a Associação dos Auditores de Controle Externo de Pernambuco promove um evento especial para celebrar a importância da atuação dos profissionais responsáveis pela fiscalização e pelo bom uso dos recursos públicos.

A programação será realizada a partir das 13h, na Casa do Auditor, reunindo associados em um momento de integração, reconhecimento e fortalecimento institucional da categoria.

O encontro tem como objetivo valorizar o trabalho dos auditores, além de estimular o diálogo sobre os desafios e perspectivas da atuação no controle externo, atividade essencial para garantir a transparência, a eficiência e a responsabilidade na administração pública.

Para o presidente da associação, Roubier Muniz de Sousa, a data representa não apenas uma celebração, mas também um momento de reafirmação do compromisso com a sociedade.

“Este é um momento importante de valorização da nossa categoria, mas também de reflexão sobre o papel do auditor no fortalecimento da gestão pública. Nosso trabalho impacta diretamente a vida da população, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade e em benefício de todos”, destacou.

Os auditores desempenham papel fundamental no acompanhamento das contas públicas, na análise de contratos e na fiscalização de obras e serviços, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população.

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