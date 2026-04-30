A- A+

Gasolina Aumento da gasolina chegará no Brasil? Entenda cenário e como o preço pode variar nos próximos dias Guerra no Irã pressiona cotação internacional e governo prepara medidas para conter inflação de combustíveis

Depois que a guerra no Irã passou a dar sinais que não terá vida curta, o mundo vem se articulando para lidar com a pressão no preço do petróleo no mercado internacional. Nesta semana, a saída dos Emirados Árabes da Opep colocou mais um ingrediente na questão. No Brasil, não é diferente. Petrobrás e governo trabalham para minimizar a pressão no mercado interno e o consumidor interno fica receoso com possíveis aumentos sucessivos.

Na última terça-feira (28), a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, deu sinais de que não haverá reajuste até que medidas compensatórias sejam aprovadas, como o projeto de lei (PL) que libera o uso de receitas do petróleo para compensar desonerações, que pode ser aprovado no Congresso Nacional. O objetivo é evitar que o aumento de preços chegue à população.

— O preço, o que a gente faz? A gente evita a volatilidade. A gente importa um pouco de gasolina para mexer com mistura. A gente também exporta um pouco de gasolina para mexer com mistura. Então, no net (líquido), o volume de gasolina que a gente produz no Brasil é suficiente para a nossa série — disse Magda.

Outra medida que visa reduzir o impacto na bomba é o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32% (E32). O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que ela deverá ser aprovada. No entanto, ainda será analisada na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Energética, prevista para o início de maio.

A gasolina vai subir?

Divulgado na última terça-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)., o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) teve um aumento de 0,89% em abril, que considera a primeira quinzena do mês. A gasolina teve um aumento de 6,23%, sendo um dos destaques para o período, refletindo a tendência de alta. O preço do conjunto de combustíveis foi de uma queda de 0,03% para uma alta de 6,06%.

Já o diesel subiu bem mais, com 16% de aumento. O etanol registrou alta de 2,17%. Na contramão desta tendência, o gás veicular caiu 1,55%.

Veja também