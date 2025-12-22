Aumento de 1,5 milhão de passageiros no Santos Dumont será gradativo, diz ministro Costa Filho
Ele reforçou que a decisão não parte do governo, mas sim de acordo com a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (Secex Consenso) do TCU
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, terá um aumento gradativo no limite de passageiros que recebe anualmente "Vamos elevar o número de passageiros no Santos Dumont gradativamente. Irá de 6,5 milhões para 8 milhões", disse em evento no Aeroporto de Congonhas.
Ele reforçou que a decisão não parte do governo, mas sim de acordo com a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (Secex Consenso) do Tribunal de Contas da União (TCU).
O início da flexibilização está previsto para o começo de 2026. Segundo o MPor, a mudança de diretriz ocorre "no contexto do processo de relicitação do Aeroporto Internacional do Galeão, oferecendo segurança regulatória ao leilão que será realizado em março de 2026".
Leia também
• Silvio Costa Filho lança campanha "Assédio Não Decola, Feminicídio Também Não" nos aeroportos
• Aeroportos terão operação do governo para fiscalizar atrasos e cancelamentos no fim de ano
• Portos brasileiros vão bater recorde de movimento mesmo com tarifaço, diz Silvio Costa Filho
Costa Filho afirmou que o ministério busca olhar a aviação no Rio de Janeiro como um todo. "É como ter dois filhos. Não podemos dar tudo para um e não dar atenção nenhuma ao outro."
Desde 2023, o aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio, opera com limitação no número de passageiros.
No domingo, 21, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), afirmou nas redes sociais que "forças ocultas" operam para alterar a política, que ele considera bem sucedida.
Por meio de nota, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) repudiou os comentários de Paes.