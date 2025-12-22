Seg, 22 de Dezembro

AEROPORTOS

Aumento de 1,5 milhão de passageiros no Santos Dumont será gradativo, diz ministro Costa Filho

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa FilhoMinistro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, terá um aumento gradativo no limite de passageiros que recebe anualmente "Vamos elevar o número de passageiros no Santos Dumont gradativamente. Irá de 6,5 milhões para 8 milhões", disse em evento no Aeroporto de Congonhas.

Ele reforçou que a decisão não parte do governo, mas sim de acordo com a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (Secex Consenso) do Tribunal de Contas da União (TCU).

O início da flexibilização está previsto para o começo de 2026. Segundo o MPor, a mudança de diretriz ocorre "no contexto do processo de relicitação do Aeroporto Internacional do Galeão, oferecendo segurança regulatória ao leilão que será realizado em março de 2026".

Costa Filho afirmou que o ministério busca olhar a aviação no Rio de Janeiro como um todo. "É como ter dois filhos. Não podemos dar tudo para um e não dar atenção nenhuma ao outro."

Desde 2023, o aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio, opera com limitação no número de passageiros.

No domingo, 21, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), afirmou nas redes sociais que "forças ocultas" operam para alterar a política, que ele considera bem sucedida.

Por meio de nota, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) repudiou os comentários de Paes.
 

