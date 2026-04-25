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Combustível Aumento no uso de etanol na gasolina pode ser positivo para o Brasil, diz presidente do Sindaçúcar Medida anunciada na última sexta (20) pelo MME projeta elevação de 30% para 32%

Após o governo anunciar ontem a proposta de aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32% (E32), o presidente executivo da NovaBio e presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, avaliou a medida de forma positiva para o Brasil. Segundo o representante do setor sucroalcooleiro, a mudança deve resultar em um aumento no mercado atual do anidro no país.

“O Brasil produz 41,8 bilhões de litros de etanol. Na safra de 2026/2027, a estimativa é de que o mercado de etanol anidro chega a 15,7 bilhões, o que representa 37% da produção total de etanol. Com a proposta, o volume de anidro deve crescer cerca de 6,6%, que pode resultar em um aumento de mercado de 1.052 bilhão de litros”, explicou.

No Nordeste, a elevação da mistura de etanol anidro na gasolina representa uma oportunidade de ampliação de demanda na produção regional, que produz pouco mais de 2,5 bilhões de litros de etanol por ano, segundo dados do setor. Além disso, a diminuição no percentual de gasolina, passando de 70% para 68%, pode colaborar na ancoragem dos preços do componente mais caro da mistura.

“É uma medida importante para o país e para o setor sucroenergético. Esse aumento de mercado beneficia os empregos, a economia de inúmeros estados produtores e consumidores de etanol e inúmeros estados consumidores de etanol, beneficia o meio-ambiente e ainda é mais barato do que o preço da gasolina. Por conta disso, o anidro pode conter, facilitar ou favorecer que os preços de aumento de gasolina não sejam tão grandes”, analisou.

Outro aspecto positivo citado por Renato Cunha é a diminuição da dependência externa do país com o aumento da porcentagem do anidro. “Com a mudança, vai se usar menos gasolina e mais etanol, então isso beneficia o país nesse cenário internacional de instabilidade dos combustíveis”, afirmou.

Influência

Renato Cunha reforça ainda que o aumento no índice percentual de etanol anidro na gasolina pode influenciar outros países. Recentemente, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse a três parlamentares alemães que a organização está discutindo elevar o índice da substância na mistura.

“Essa medida tem a possibilidade também de fazer com que países do exterior aumentem seus níveis de mistura. A Europa mesmo pode chegar até a 20% de aumento de etanol anidro na gasolina”, comentou.

Medida

Anunciada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a medida faz parte da estratégia do governo para reduzir a dependência de combustíveis importados. A proposta será analisada na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), prevista para o início de maio. A medida terá caráter temporário, com validade inicial de 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período, caso seja aprovada pelo conselho.

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