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Parceria Aurora adquire ativos da Mar & Terra e amplia atuação em pescados Negócio, segundo a nota da empresa, está alinhado à estratégia da cooperativa de "fortalecimento e expansão de sua atuação no segmento de pescados"

A Aurora Coop anunciou, em nota, a aquisição de ativos do complexo de produção e industrialização de pescados da Mar & Terra, localizado em Itaporã (MS). A operação inclui a estrutura industrial, uma fábrica de rações e fazendas de produção própria de peixes, segundo comunicado.

O negócio, segundo a nota, está alinhado à estratégia da cooperativa de "fortalecimento e expansão de sua atuação no segmento de pescados".

A aquisição amplia a presença da Aurora Coop na cadeia de proteína animal, com ativos que abrangem diferentes etapas da produção de peixes.

A operação foi anunciada conjuntamente pela Aurora, sediada em Chapecó (SC), e pela Bello Alimentos, com sede em Itaquiraí (MS).

A Bello, integrante do Grupo Pluma, havia incorporado os pescados da Mar & Terra ao seu portfólio, que reúne negócios de proteína animal.

A conclusão da operação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do cumprimento das demais condições aplicáveis. Até que essas etapas sejam concluídas, as empresas permanecerão atuando de forma independente.

Aurora Coop e Bello Alimentos afirmaram que estão comprometidas com uma transição "responsável e transparente", com respeito aos colaboradores, produtores, parceiros e demais públicos envolvidos.

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