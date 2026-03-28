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COMBUSTÍVEIS Austrália planeja financiar compras de combustível por empresas privadas Agência de crédito à exportação do governo será utilizada para dar garantia aos carregamentos

A Austrália está prestes a introduzir novos poderes para reforçar a segurança do abastecimento de combustível, incluindo medidas para garantir (ou subsidiar) compras do setor privado no mercado internacional, à medida que uma guerra prolongada no Oriente Médio aumenta os riscos de fornecimento.

A Export Finance Australia, agência de crédito à exportação do governo, será utilizada para dar garantia aos carregamentos de combustível, afirmou o primeiro-ministro Anthony Albanese aos jornalistas neste sábado. As medidas serão apresentadas como emendas à Lei de Financiamento e Seguro de Exportações na segunda-feira.

“Em termos simples, há o risco de que uma empresa privada compre um carregamento de combustível a preços mais altos devido à grande incerteza causada pela guerra no Oriente Médio”, disse Albanese. “Trata-se de mitigar esse risco para que haja mais oferta aqui.”

A escassez de combustível já começa a aparecer, com várias centenas de postos de gasolina relatando falta de abastecimento. A situação também está afetando os setores agrícola e de mineração, embora Albanese sustente que o fornecimento está seguro no curto prazo.

O petróleo Brent tem se mantido acima de US$ 100 dólares o barril nas últimas semanas, já que a guerra mantém os preços elevados. Os custos podem subir ainda mais à medida que o governo iraniano busca impor tarifas de trânsito no Estreito de Ormuz, que permanece praticamente fechado durante o conflito.

Uma força-tarefa liderada pela ex-reguladora de energia Anthea Harris já está coordenando a resposta à crise energética emergente. O governo também reduziu as exigências obrigatórias de reservas de combustível para grandes importadores e refinarias, além de ajustar o mecanismo de acionamento dos pagamentos relacionados aos serviços de segurança de combustível.

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