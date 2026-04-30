A- A+

terras raras Australiana Ocean Metals compra Songeo, detentora do projeto Serra Negra de terras raras Operação prevê o pagamento de US$ 2,95 milhões em dinheiro e a entrega de 20 milhões de ações da Oceana

A mineradora australiana Oceana Metals anunciou a compra de 100% das ações da brasileira Songeo Mineração, detentora do Projeto Serra Negra, de terras raras, em Minas Gerais.

A operação prevê o pagamento de US$ 2,95 milhões em dinheiro e a entrega de 20 milhões de ações da Oceana, a um preço de emissão considerado de 0,36 dólares australianos por ação, na conclusão do negócio.



O acordo inclui pagamentos condicionados a metas ligadas à estimativa de recursos. Um deles é de US$ 750 mil, a ser pago em dinheiro quando for anunciada uma estimativa inicial de recursos para Serra Negra.

O outro é de US$ 1,5 milhão, também em dinheiro, caso a empresa anuncie um recurso mínimo de 100 milhões de toneladas com 4% de Óxidos Totais de Terras Raras (TREO, na sigla em inglês), ou equivalente.

Além disso, os atuais donos da Songeo terão direito a um royalty de 2,5% sobre as commodities extraídas das permissões do projeto A Oceana manterá direito de preferência em caso de venda futura desse royalty a terceiros.



A Oceana pretende levantar aproximadamente US$ 20 milhões por meio de uma colocação privada de novas ações com investidores institucionais, sofisticados e profissionais, em duas parcelas.

A segunda parcela depende de aprovação dos acionistas. A Canaccord Genuity atuará como líder e coordenadora do livro da oferta, com a Euroz Hartleys Limited como cogestora.



Os próximos passos planejados para o Projeto Serra Negra incluem reanálise e amostragem de testemunhos históricos, programas de perfuração, levantamentos geofísicos, testes metalúrgicos e integração de dados para suportar uma estimativa inicial de recursos, além de futuras atualizações.

Veja também