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independência Autonomia econômica feminina contra a violência doméstica e familiar Rede de apoio entre mulheres fortalece a geração de renda e oferece caminhos para superar a dependência financeira

O artigo 5° da Lei n. 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Pena, institui a violência doméstica e familiar contra a mulher como "qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial". Apesar de ser listado por último, o dano patrimonial, ou material, é igualmente nocivo. Os prejuízos econômicos que as mulheres vítimas de relacionamentos abusivos acabam expostas dificultam o rompimento de um ciclo de violência.

Das mais de 21 mil mulheres entrevistadas em 2025 pela 11ª Pesquisa Nacional de Violência Contra a Mulher, realizada pelo Instituto DataSenado e pelo Observatório da Mulher Contra a Violência, 46% das que sofreram violência doméstica relataram ter sido afetadas profissionalmente ou no trabalho por conta disso. Nesse mesmo ano, o total de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Pernambuco foi de 42.933, conforme o levantamento da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística, organizado pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).

De acordo com a doutora em economia e professora do Centro Universitário UniFBV Amanda Aires, a vida profissional está associada à vida pessoal e, consequentemente, o rendimento dessas mulheres acaba completamente atravessado pela violência doméstica ou familiar que enfrentam.

"A violência doméstica acompanha a mulher onde quer que ela esteja, inclusive no trabalho. Não tem como chegar no trabalho e pensar: 'vou esquecer de tudo que vivencio para focar', porque somos seres humanos e carregamos problemas de casa para o ambiente profissional", afirma.

Por expor as mulheres a perigos físicos e psicológicos, Amanda afirma que a violência impacta diretamente na produtividade e, em outros casos, na permanência das vítimas no mercado de trabalho. "Ao ficar encurralados com o agressor, muitas saem do trabalho para proteger os filhos e se proteger", detalha.

"Ao ficar encurraladas com o agressor, muitas saem do trabalho para proteger os filhos e se proteger", diz economista Amanda Aires. Foto: Reprodução/Andrey Lucas

O afastamento profissional, por sua vez, pode aprofundar a dependência financeira em relação aos agressores. Em meio ao desgaste emocional provocado pelos abusos, muitas mulheres também enfrentam a sobrecarga das responsabilidades domésticas e do cuidado dos filhos, frequentemente assumidas sem divisão com os companheiros. Essa combinação reduz as possibilidades de inserção profissional e dificulta a independência econômica.

Os indicadores sobre a participação feminina no mercado de trabalho em Pernambuco ajudam a dimensionar esse cenário. Aproximadamente 2,3 milhões de mulheres pernambucanas com 14 anos ou mais estavam fora da força de trabalho no quarto trimestre de 2025. Isso significa que não estavam ocupadas nem procuravam emprego, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), elaborado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Desequilíbrio

A desigualdade na distribuição das responsabilidades domésticas e de cuidado também ajuda a compreender os obstáculos à autonomia econômica feminina. O módulo Outras Formas de Trabalho, da Pnad Contínua de 2022, registrou que as mulheres dedicavam, em média, 24 horas semanais aos afazeres domésticos e ao cuidado de pessoas, enquanto os homens destinavam 12,7 horas às mesmas atividades. Embora sejam referentes a períodos distintos, os indicadores evidenciam como a concentração do trabalho não remunerado sobre as mulheres pode contribuir com a fragilização do emocional e, ainda, dificultar a priorização de uma trajetória profissional.

A economista, partindo desse contexto, não classifica a dependência financeira como consequência da violência doméstica, e sim como um dos principais responsáveis pela manutenção dos abusos. A dificuldade de retornar ao mercado de trabalho, especialmente após longos períodos de afastamento, ainda pode reduzir as perspectivas de reconstrução da vida profissional.

“Por estar desatualizada, desarticulada e com a autoestima fragilizada, além de nem sempre possuir uma rede de contatos, essa mulher não acredita que consiga se reinserir no mercado de trabalho, levando a se desacreditar. E, quanto mais distante do mercado de trabalho, maiores serão os prejuízos financeiros e sociais”, diz.

Rede de mulheres

A formadora popular e presidenta da Associação de Empreendimentos Solidários Bem Viver, Nina Silva, defende a construção da autonomia econômica feminina passando também pelo fortalecimento dos vínculos entre mulheres.

Para ela, a economia solidária oferece uma alternativa ao modelo de trabalho individualizado, ao incentivar a cooperação e a valorização das capacidades de cada participante. Nesse processo, reconhecer-se como parte importante de um coletivo ajuda a reconstruir a confiança na capacidade de desenvolver uma trajetória independente.

Fundada em 2016, a associação sem fins lucrativos tem sede em Abreu e Lima e atua em outros quatro municípios da Região Metropolitana do Recife. A instituição promove formações voltadas especialmente para mulheres de diferentes idades e condições de vulnerabilidade social e econômica, incentivando a geração coletiva de renda por meio de atividades como artesanato, moda, gastronomia e serviços de beleza.

Em julho de 2026, a instituição iniciou o projeto “Autonomia Econômica no Resgate de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica”, estruturado para fortalecer a independência financeira das participantes por meio da formação profissional e do empreendedorismo coletivo.

“Fazemos o trabalho do autoconhecimento para a mulher se perceber importante para si mesma e para a sociedade. A partir disso, resgatamos habilidades que, por conta das violências sofridas, estão guardadas. Uma vez que ela percebe o quanto é capaz, iniciamos o trabalho associativo, em que diferentes mulheres juntam os talentos, seja de artesanato, moda, gastronomia, serviços de beleza, e trabalham juntas”, explica.

A economia solidária incentiva a cooperação e a valorização das capacidades de cada mulher, afirma a presidente da Associação Bem Viver, Nina Silva. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Enquanto formam as mulheres para gerir o próprio negócio, criam espaços de acolhimento e apoio mútuo entre as participantes. Durante as atividades, segundo Nina, algumas mulheres passam a reconhecer situações de violência vivenciadas no cotidiano.

Autonomia econômica

A artesã e atual formadora da Associação Bem Viver Tamires Roma conhece de perto os obstáculos que podem impedir uma mulher de conquistar a independência financeira. Durante 20 anos, ela enfrentou um relacionamento abusivo. Com o apoio de outras integrantes da instituição, fortaleceu a própria autoestima e transformou as habilidades manuais em uma possibilidade de geração de renda ao longo dos quatro anos que integra a instituição.

Com o apoio de integrantes da instituição, Tamires Roma fortaleceu a própria autoestima e transformou as habilidade manuais em renda. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Hoje, concilia diferentes atividades para garantir o próprio sustento e o dos dois filhos. Em paralelo aos artesanatos, participa de feiras promovidas pela Bem Viver nos períodos de folga do emprego no telemarketing. Junto a isso, tornou-se formadora na associação, promovendo oficinas de biojoias, tererê e tranças nagô para comunidades da Região Metropolitana do Recife, em que também aproveita para apresentar as possibilidades de comercialização e divulgação.

“Tudo que sei um pouco, tento levar para as comunidades junto com a Bem Viver. [...] Nessa oficina, a aluna aprende e pode levar aquele saber para ela. Aprendeu a fazer um colar? Então, pode vender aquele colar, pode trabalhar com aquilo”, explica.

Para Tamires, a independência financeira não precisa estar necessariamente vinculada a um emprego formal. A possibilidade de empreender, comercializar produtos artesanais ou desenvolver uma atividade por conta própria representa, por si só, caminhos viáveis para que mulheres conquistem autonomia e tenham condições de sustentar a própria vida.

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