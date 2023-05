Autores de projetos do Programa de Extensão Tecnológica (PET) são homenageados em Pernambuco

A- A+

Doze autores de projetos do Programa de Extensão Tecnológica (PET), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE), foram reconhecidos por seu trabalho e receberam certificados em um evento realizado na terça-feira (30/05) na sede da Secretaria, com o apoio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe). Todos os 12 projetos receberam nota máxima e se destacaram entre um total de 143 propostas.

A cerimônia teve início com uma apresentação do PET pelo diretor de Políticas de CTI e Competitividade da Secti, Cesar Andrade. Em seguida, os certificados foram entregues pela secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, pela presidente da Facepe, Fernanda Pimentel, e pela secretária-executiva de Educação, Ana Dias.

Entre os selecionados no edital fomentado pela Facepe está João Paulo, com o projeto "Utilização de Metodologias Ativas e Ferramentas Digitais com Computação em Nuvem e Internet das Coisas (IoT) para Formação de Professores das Escolas do Povo Xukuru do Município de Pesqueira/PE". João destacou a importância do treinamento oferecido aos alunos da Fafire, que posteriormente capacitaram os professores para aplicarem as metodologias ativas no dia a dia das escolas do povo Xukuru em Pesqueira. Segundo ele, essa capacitação empoderou os docentes para atuarem em prol do povo Xukuru.

Durante o evento, Mauricélia ressaltou a importância de transformar o conhecimento adquirido em novos negócios. Ela destacou o papel do PET na interiorização de oportunidades, incentivando os participantes a pensar em como podem aplicar o conhecimento adquirido na criação de empresas ou produtos inovadores. O objetivo é impulsionar o programa, que gera empregos, renda e promove o desenvolvimento regional. O secretário-executivo de CTI, Kenys Bonatti, o diretor de Inovação da Secti/PE, Hugo Medeiros, e colaboradores da Secretaria também estiveram presentes no evento.

O PET é um programa de capacitação tecnológica que busca criar um ambiente propício para processos de inovação. Ele promove a integração entre laboratórios, centros de ensino e pesquisa regionais, e visa desenvolver produtos e serviços, gerando empreendimentos sustentáveis e formação de recursos humanos. O programa tem como objetivo atender às necessidades das empresas e/ou do governo de forma inovadora, contribuindo para mudanças na estrutura produtiva e social do estado de Pernambuco.

