A- A+

Economia Autoridades dos EUA fecham o Silicon Valley Bank (reguladores) Banco, que trabalha com o setor tecnológico, ficou com pouca liquidez

Autoridades americanas anunciaram, nesta sexta-feira (10), ter fechado o Silicon Valley Bank, um banco que trabalha com o setor tecnológico e que ficou, surpreendentemente, com pouca liquidez.

As autoridades confiaram o controle dos depósitos à entidade que garante estes valores, a FDIC, que reabrirá as agências do banco na segunda-feira e autorizará no curto prazo que os clientes da instituição façam retiradas de até 250.000 dólares (cerca de 1,3 bilhão de reais), montante estabelecido nos Estados Unidos pela Corporação Federal de Seguro de Depósitos.

Veja também

REDES SOCIAIS Meta trabalha para desenvolver rede social que concorra com o Twitter