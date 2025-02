Autoridades lamentam morte do empresário Cornélio Brennand

A- A+

O empresário Cornélio Brennand faleceu nesta quarta-feira (5), aos 96 anos. Irmão do artista plástico Francisco Brennand, ele comandou durante décadas o Grupo Cornélio Brennand (GCB), atuante nos setores de geração de energia renovável, vidros planos, desenvolvimento imobiliário e cimento.

O velório de Cornélio Coimbra de Almeida Brennand será realizado nesta quarta-feira, a partir das 17h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife. A cremação ocorrerá em seguida, às 19h, restrita aos familiares, segundo informações do Grupo Cornélio Brennand. Diante da notícia, autoridades pernambucanas prestaram homenagens e destacaram o impacto de sua trajetória no desenvolvimento econômico do estado.

Em nota, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, ressaltou a contribuição do empresário:

"Com pesar, recebi a notícia do falecimento do empresário Cornélio Brennand, que nos deixou nesta quarta (05). Cornélio dedicou sua vida ao empreendedorismo e deixa um legado de compromisso com desenvolvimento sustentável em nosso estado por meio do Grupo Cornélio Brennand (GCB), referência na geração de energia renovável, desenvolvimento imobiliário, vidros e cimento. Toda minha solidariedade a sua família, inúmeros amigos e todos que fazem o GCB".

O senador Fernando Dueire também lamentou a perda e destacou o impacto de sua atuação:

"Com grande pesar, recebi a notícia do falecimento do empresário Cornélio Brennand, uma referência em nosso País. Um homem simples e discreto cuja trajetória de sucesso foi marcada pela dedicação, visão empreendedora e compromisso com o desenvolvimento econômico e social. Dr. Cornélio deixa um legado duradouro, que inspira a todos nós. Aos seus familiares e amigos minhas mais sinceras condolências".

A vice-governadora Priscila Krause relembrou a relevância do GCB para Pernambuco e o Brasil:

"Expresso o meu pesar pelo falecimento do amigo e empresário Cornélio Brennand na manhã desta quarta-feira, 5. Ele deixa um legado inestimável para Pernambuco, sendo referência no empreendedorismo e no desenvolvimento sustentável, através do Grupo Cornélio Brennand (GCB), destaque nacional em setores como energia renovável, desenvolvimento imobiliário, vidros e cimento. À família e aos meus amigos, minha solidariedade e que Deus e Nossa Senhora deem o conforto neste momento".

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto, destacou a trajetória empresarial de Cornélio Brennand:

"Recebemos com pesar a notícia do falecimento do empresário Cornélio Brennand, ocorrida nesta quarta-feira (05/02). Irmão do artista plástico Francisco Brennand, Cornélio teve trajetória longeva no comando dos negócios da família. Empresário bem sucedido, fundou, em 1946, o Grupo Cornélio Brennand, que tem atuação de referência na geração de energia de fontes renováveis, produção de vidros planos e cimento e ainda no setor imobiliário. O empresário deixa para Pernambuco e o país um legado de liderança, dedicação, trabalho e capacidade produtiva. Que Deus conforte familiares e amigos neste momento de dor e despedida".

O deputado federal Mendonça Filho também registrou sua homenagem ao empresário.

"Pernambuco e o Brasil perdem Cornélio Brennand, um dos mais competentes e visionários empresários do país. Discreto, inteligente e altamente preparado, ele construiu, à frente do Grupo Cornélio Brennand, uma marca de trabalho e eficiência em todos os setores em que atuou. Expresso minha homenagem e reconhecimento à sua trajetória, além de meus sentimentos aos familiares e amigos".

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto, destacou que a trajetória de Cornélio Brennand está ligada ao desenvolvimento do Estado e Região.

"Expresso meu profundo pesar pelo falecimento do empresário Cornélio Brennand, cuja trajetória de vida está intimamente ligada ao desenvolvimento econômico de Pernambuco e do Nordeste. Discreto, cordial e com uma visão empreendedora singular, ele sempre será uma referência em se tratando de inovação, dedicação e geração de oportunidades. Que Deus conforte os corações de amigos, parentes e familiares".

O ex-senador Fernando Bezerra Coelho, reforçou que o legado de Cornélio Brennand ultrapassa os negócios.

"Recebi com grande tristeza a notícia do falecimento de Cornélio Brennand, um dos mais notáveis empresários de Pernambuco. Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com o desenvolvimento do estado, pelo espírito empreendedor e pela integridade inabalável. Seu legado ultrapassa os negócios, sendo um exemplo de valores sólidos, trabalho árduo e respeito à história de sua família. Tive a honra de, ao longo da minha vida política, testemunhar a sua visão estratégica e sua dedicação ao progresso de Pernambuco. Sua partida deixa uma lacuna imensurável, mas sua história seguirá inspirando futuras gerações. Meus mais sinceros sentimentos a seus filhos Carlos Eugênio e Cornelinho, e a suas filhas, que certamente seguirão honrando o nome e os princípios de seu pai. Que Deus conforte seus familiares e amigos neste momento de dor".

O ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, ressaltou que o trabalho de Cornélio Brennand impacta gerações,

Pernambuco se despede hoje de um dos seus grandes nomes do empreendedorismo. Recebemos com tristeza a partida de Cornélio Brennand. Um visionário que dedicou sua vida ao desenvolvimento do estado, deixando um legado de inovação, trabalho e compromisso com o crescimento de Pernambuco. Com uma trajetória marcada pelo dinamismo e excelência, ele atuou em setores fundamentais como cerâmica, energia, cimento, vidro e desenvolvimento imobiliário. Seu legado transcende o Grupo Cornélio Brennand e se torna parte da própria história do nosso estado, impactando gerações e contribuindo para o progresso de Pernambuco.

