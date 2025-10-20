Seg, 20 de Outubro

Auxílio Gás de R$ 108 começa a ser pago nesta segunda-feira

Cronograma de pagamento vai até dia 31 de outubro

A iniciativa substitui o antigo Vale Gás, em que o beneficiário recebia o valor em dinheiro. - Foto: Governo Federal/Divulgação

Mais de cinco milhões de famílias de todo o país começam a receber o Auxílio Gás nesta segunda-feira (20). 

O benefício, no valor de R$ 108, é pago duas vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família.  

Os primeiros a receber são os beneficiários que têm o NIS, Número de Identificação Social, com dígito final 1. 

O cronograma de pagamentos segue até 31 de outubro, quando recebem os beneficiários com NIS final 0.

Neste mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é de pouco mais de R$ 542 milhões.

O Auxílio Gás foi criado para aliviar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico dos lares em situação de vulnerabilidade.

O valor pago aos beneficiários corresponde a 100% ao do botijão de 13 quilos.

Gás do povo
Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo, que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás.

Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas. 

A previsão do novo programa é triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias.  

