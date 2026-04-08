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Tecnologia Avaliações do Google são usadas para extorquir pequenas empresas e prestadores de serviço Golpistas inundam páginas com avaliações negativas e exigem dinheiro para que sejam apagadas; companhia diz que toma medidas para remover conteúdo

Pequenos negócios e prestadores de serviços viraram alvo de um novo golpe digital, que usa avaliações negativas no Google Maps como instrumento de chantagem — o fenômeno ocorre em diferentes países e já forçou o Google a criar no fim de 2025 um mecanismo para coibir a prática.

A prática funciona da seguinte forma: golpistas mapeiam pequenos negócios no Google e passam a enviar uma enxurrada de avaliações falsas, com uma estrela, o que impacta na nota final da página na ferramenta de buscas. Na sequência, os golpistas entram em contato com o negócio e exigem quantias financeiras para que as avaliações sejam apagadas.

O golpe da avaliação falsa mira em uma fragilidade de pequenos e médios negócios, que dependem de uma boa nota no Google para atraírem novos clientes — avaliações ruins podem ter impacto direto na receita de comerciantes e prestadores de serviço. Atualmente, o posicionamento no Google se tornou vital para esses profissionais — embora o Google não divulgue, especialistas estimam que mais de 200 milhões de empresas estejam listadas na plataforma em todo o mundo.

Assim, o problema já foi notado em vários países, incluindo EUA, Alemanha, Espanha, Austrália, Emirados Árabes e Paquistão. Mais recentemente, o jornal britânico “The Times” detectou o problema na Inglaterra. Na investigação da publicação, dentistas recebiam uma enxurrada de avaliações com uma estrela e eram contatados na sequência pelo WhatsApp por números de Bangladesh.

Ao jornal, Kay Dean, criadora do site Fake Review Watch, que rastreia avaliações falsas em todo o mundo, afirmou: “Existe todo um submundo de atividades ilícitas por trás do que o público realmente vê no Google — e isso inclui tanto avaliações falsas quanto positivas. Eles são grandes demais para se importarem com isso, então esses golpistas estão constantemente criando novos perfis falsos”.

Como resposta à reportagem o Google disse: “Nossas políticas estabelecem claramente que as avaliações devem se basear em experiências reais e, quando identificamos violações dessas políticas, tomamos medidas imediatas para remover esse conteúdo. Além de monitorarmos continuamente padrões de atividades suspeitas, qualquer pessoa pode denunciar avaliações, locais enganosos e conteúdo impróprio.”

Em novembro, a gigante lançou um formulário de denúncia exclusivo para o caso de extorsão envolvendo avaliações falsas. A companhia também recomenda que as vítimas recolham e armazenem a maior quantidade possível de evidências de golpe para ajudar na avaliação mais rápida do caso.

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