Avaliada em R$ 1 trilhão, SpaceX avalia plano de venda de ações na bolsa

A- A+

A SpaceX, fabricante de sistemas aeroespaciais de Elon Musk, está considerando a venda de ações a um preço que poderia avaliar a empresa de capital fechado em cerca de US$ 200 bilhões — o que equivale a mais de R$ 1 trilhão —, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg.

A oferta pública poderia começar em junho. Embora o preço da próxima oferta pública não esteja decidido, é provável que cada ação seja negociada em torno de US$ 110 (R$ 566,50).

Os termos ainda não foram finalizados, e o tamanho da oferta pública pode mudar, de acordo com o interesse dos vendedores e dos compradores.

Carros elétricos, ofensiva nos táxis e ‘Health’: CEO global da Uber anuncia expansão de serviços no Brasil

A SpaceX já está no mesmo nível de algumas das maiores empresas de capital aberto do mundo em capitalização de mercado. Uma avaliação de US$ 200 bilhões seria consideravelmente maior à última recebida pela empresa através da sua oferta pública mais recente, de US$ 180 bilhões.

Procurados pela Bloomberg, nem Musk, nem os demais representantes da SpaceX responderam aos questionamentos sobre o assunto.

Veja também

HONRARIA Fiepe: indústrias e empresários pernambucanos recebem medalhas de mérito; veja fotos