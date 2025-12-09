A- A+

minerais críticos Avança no Senado projeto que cria política nacional para minerais críticos Texto passou na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e segue para colegiado de Infraestrutura

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, proposta que busca organizar a atuação do país em cadeias consideradas essenciais para a transição energética e para setores de alta tecnologia. O texto segue agora para Comissão de Infraestrutura, onde, se aprovado, pode ir direto para a Câmara.

As discussões no Congresso ocorrem em momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, busca ampliar a influência do país nessa área.

A política proposta pelo projeto cria a Lista Brasileira de Minerais Críticos e Estratégicos e estabelece diretrizes para garantir o suprimento de insumos como lítio, níquel, grafita e terras raras — bases de tecnologias como baterias de veículos elétricos, turbinas eólicas, painéis solares e semicondutores.

A análise desta semana ocorre depois de Amin reabrir O prazo de apresentação de emendas, alegando que setores envolvidos diretamente na cadeia mineral desejavam tempo adicional para sugerir ajustes. O relator e outros senadores têm indicado, porém, que pretendem acelerar a tramitação, numa tentativa de concluir a versão do Senado antes que avance, na Câmara, outro projeto semelhante.

