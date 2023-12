A- A+

BRASIL Avanço de 0,1% do PIB ajuda ou atrapalha queda dos juros? Analista responde Economista do BTG Pactual mostra como o desempenho da economia no 3º trimestre tem composição desafiadora para política monetária

O PIB brasileiro mostrou no terceiro trimestre uma composição que dificulta uma possível aceleração do corte da Selic, segundo Bruno Martins, economista do BTG Pactual. A economia brasileira cresceu 0,1% no terceiro trimestre na comparação com período anterior, taxa superior à projeção dos analistas consultados pela Bloomberg.

Além de ter superado as estimativas do mercado, o PIB veio mais forte em itens de demanda, que se beneficiam de estímulos fiscais e renda, como serviços e consumo das famílias, afirmou Martins. Ou seja, o indicador intensificou a disparidade entre setores cíclicos — que refletem a atividade — e os não-cíclicos, disse.

A queda da taxa de investimentos, para 16,6% segundo o IBGE, também diminui a probabilidade de o Banco Central acelerar o ritmo de flexibilização monetária dos atuais 0,50 ponto percentual para 0,75pp, disse ele. “É uma composição desafiadora para a politica monetária, porque mostra apetite do consumo das famílias, com mercado de trabalho resiliente”.

Setor agropecuário

Uma das surpresas positivas no 3º trimestre veio do setor agropecuário, que caiu menos que o previsto diante da supersafra prevista para este ano no país, segundo Martins. No entanto, problemas climáticos trazem risco para o setor em 2024.

O BTG está revisando para cima o cenário de crescimento este ano, de 2,7% para algo mais próximo de 2,9%, enquanto mantém a estimativa de 2024 com uma expansão mais modesta, de 1,5%.

Outra consequência positiva do PIB maior este ano é que poderá melhorar a métrica da dívida sobre o PIB, segundo o economista do BTG. O banco considera que a relação poderá ficar em 75% do PIB, apesar do pagamento de precatórios.

