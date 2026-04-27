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Avanço Digital Avanço digital redefine o perfil e as relações profissionais A crescente exigência por habilidades digitais e formação contínua molda novas dinâmicas no mercado de trabalho

O avanço das novas tecnologias tem provocado transformações profundas no mercado de trabalho nos últimos anos. Ferramentas digitais, automação e o uso crescente da internet vêm modificando não apenas a forma de executar tarefas, mas também o perfil dos profissionais e as relações entre empresas e trabalhadores.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o uso de tecnologias digitais no ambiente de trabalho tem crescido de forma significativa, especialmente após a pandemia. Em 2020, cerca de 8,2 milhões de brasileiros passaram a trabalhar remotamente, evidenciando a rápida adaptação ao modelo digital.

Segundo o instituto, o trabalho remoto se consolidou principalmente entre profissionais com maior nível de escolaridade e em setores ligados a serviços e tecnologia. A pesquisa também aponta que o acesso à internet e a equipamentos digitais se tornou essencial: atualmente, cerca de 90% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet.

Além disso, trabalhadores que dominam ferramentas tecnológicas tendem a ter mais oportunidades no mercado. Paralelamente, funções operacionais e repetitivas vêm sendo substituídas por atividades que exigem análise, criatividade e adaptação, reforçando a importância da qualificação profissional diante das transformações tecnológicas.

Desafios

Na área jurídica, esse impacto já é sentido no dia a dia. O advogado André Lucas Fernandes destaca que a tecnologia tem acelerado processos, mas também traz novos desafios para a profissão.

“As novas tecnologias têm alterado profundamente o cotidiano da advocacia, sobretudo ao acelerar tarefas como pesquisa, organização de documentos e produção de peças. Mas essa mudança também exige atenção aos limites e aos riscos dessas ferramentas”, explicou.



Segundo ele, apesar dos avanços, a atuação humana continua essencial. “A inteligência artificial pode substituir tarefas repetitivas, mas o exercício do Direito envolve interpretação, responsabilidade e julgamento, elementos que não podem ser reduzidos à tecnologia”, afirmou.

Perfil

No setor de Recursos Humanos, as mudanças também são evidentes. De acordo com a psicóloga clínica e organizacional, Karina Paz, especialista em Orientação de Carreiras, o perfil dos trabalhadores passou por uma transformação significativa nos últimos anos, impulsionada principalmente pela presença cada vez maior da tecnologia.

“Os profissionais hoje precisam estar mais atentos e atualizados em relação às novas tecnologias. O mercado exige pessoas mais antenadas, que saibam utilizar ferramentas digitais para complementar suas atividades e desenvolver novas habilidades”, afirmou.

Segundo Karina, essa mudança vai além do conhecimento técnico e envolve também aspectos comportamentais.

“A gente tem visto uma mudança no perfil dos profissionais, com uma valorização maior de habilidades comportamentais e da capacidade de adaptação às novas ferramentas que surgem no mercado”, completou.

Uma das mudanças mais visíveis impulsionadas pela tecnologia foi o crescimento do trabalho remoto. A escritora de uma editora Maria Luiza, de 21 anos, atua em home office há um ano e relata que a adaptação trouxe impactos diretos na rotina.

“No início foi um desafio organizar o tempo e o espaço de trabalho, mas hoje vejo muitas vantagens, principalmente pela flexibilidade e pela economia de tempo com deslocamento”, contou.

Apesar dos benefícios, ela também aponta dificuldades. “Às vezes é complicado separar o trabalho da vida pessoal. Como tudo acontece no mesmo ambiente, existe o risco de trabalhar mais do que o necessário”, afirmou.

Contratação

Com a consolidação das tecnologias no ambiente corporativo, os processos seletivos também passaram por mudanças significativas nos últimos anos. Ferramentas digitais, plataformas de recrutamento e entrevistas online tornaram-se comuns, permitindo que empresas alcancem candidatos em diferentes regiões e tornem as seleções mais ágeis.

De acordo com a psicóloga Karina Paz, muitas etapas das seleções ocorrem hoje de forma totalmente virtual, desde a triagem de currículos até as entrevistas finais. “O recrutamento e seleção ganhou novas ferramentas, o que também mudou a forma como os profissionais se posicionam e se preparam para o mercado de trabalho”, explicou.

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Segundo ela, esse novo cenário exige mais do que experiência técnica.

“Hoje, o candidato precisa saber se comunicar bem no ambiente digital, demonstrar domínio de ferramentas tecnológicas e apresentar um perfil mais adaptável. As empresas estão observando muito mais o comportamento, a proatividade e a capacidade de aprender rapidamente”, afirmou.

Além disso, o uso de tecnologias também trouxe maior competitividade aos processos seletivos. Com mais pessoas conectadas e disputando vagas de forma online, os profissionais precisam se destacar não apenas pelo currículo, mas também pela forma como se apresentam e interagem durante as etapas digitais.

Qualificação

A tendência é que o uso da tecnologia no ambiente profissional continue crescendo nos próximos anos, impactando diretamente as exigências do mercado de trabalho. Especialistas apontam que a adaptação constante será um fator decisivo para a permanência e o crescimento profissional.

Nesse contexto, investir em qualificação tornou-se essencial. “A atualização deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade. Quem não acompanhar essas mudanças pode enfrentar dificuldades profissionais”, reforçou Karina Paz.

Além da formação tradicional, cresce a busca por cursos voltados para tecnologia, inovação e desenvolvimento de habilidades digitais. Ao mesmo tempo, competências comportamentais, como criatividade, comunicação e resolução de problemas, também ganham destaque, já que são consideradas difíceis de serem substituídas por máquinas.

Outro ponto importante é a necessidade de aprendizagem contínua. Diferente de anos anteriores, em que uma formação podia sustentar toda uma carreira, o cenário atual exige atualização constante, acompanhando as transformações tecnológicas e as novas demandas do mercado.

Apesar das transformações provocadas pelo avanço tecnológico, o mercado de trabalho segue em adaptação. As mudanças no perfil profissional, nas formas de contratação e nas exigências de qualificação indicam um cenário cada vez mais dinâmico.

Os dados e relatos mostram que, ao mesmo tempo em que a tecnologia amplia oportunidades, também exige atualização constante e desenvolvimento de novas habilidades.

Dessa forma, a tendência é de um mercado cada vez mais conectado, no qual a capacidade de adaptação será essencial para acompanhar as mudanças e garantir espaço no mundo do trabalho.

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