Aveiro: os encantos da Veneza portuguesa

A- A+

Essa cidade me encantou de cara! Daqueles lugares que a gente chega e já quer sair batendo perna e descobrindo tudo que o local oferece. Chegamos e já fomos direto pro passeio de barco pelos canais de água salgada pois trata-se de um braço de mar. É chamada de Veneza-Portuguesa e também encanta pela sua arquitetura Art Nouveau. São 45km de canais cortando a cidade. Neste passeio percorremos 4 dos 24 canais, sendo 8km ida e volta. Conhecemosa parte mais antiga e a parte mais moderna de Aveiro. Muitos dos barcos são os chamados moliceiros, embarcações que antigamente eram usadas pra transportar moliço, alga que servia de fertilizante agrícola. Acompanhe a gente também no Instagram, onde você pode receber várias dicas de viagem e conhecer paisagens incríveis! É só clicar AQUI!

O trajeto leva cerca de 45min. Paramos também para conhecer o processo de fabricação de sal. Cerca de 40 anos atrás haviam mais de 300 salinas e hoje são 6, usavam muito sal antes para conservação do bacalhau, hoje levados principalmente aos frigoríficos. Ao longo do tour, os guias vão explicando tudo sobre a arquitetura, atrativos e curiosidades do lugar. Para mais informações: @aveiroemotions Custa: Adulto 15 euros | Criança 7 euros.

Aveiro é daquelas cidades que dá pra gente conhecer também batendo muita perna ou circulando de bike. Por falar na magrela, olha que bacana: o local dispõe de um serviço de empréstimo de bike gratuita. É a BUGA, Bike de Utilização Gratuita de Aveiro. Basta deixar um documento pessoal na estação de bikes onde funciona uma sala administrativa do serviço e devolvê-la com pelo menos 15 minutos de antecedência do fechamento.

Aveiro também se destaca por ser a nova Rota de Arte Nova. Foi denominada a capital Portuguesa da Cultura em 2024. E isso não é por acaso. São 28 edifícios de Arte Nova, então quem gosta de Arte já sabe que lá tem programação de sobra! A cidade também abriga muitos hotéis, restaurantes, lojas e shoppings. Não deixe de provar os famosos e irresistíveis ovos-moles, um doce criado nos ancestrais conventos femininos de Aveiro.

Para além do sabor intenso, é a aparência que torna os ovos-moles de Aveiro um doce verdadeiramente peculiar. A proximidade da ria e os elementos do mar inspiraram as doceiras, que com o seu toque mágico criaram finas camadas de hóstia em forma de conchas, búzios, peixes ou amêijoas para envolver a massa voluptuosa de cor dourada. Reserve pelo menos duas noites pra curtir bem a cidade.

Não deixe de ir no restaurante Cais do Pescado. Com uma localização ímpar no colorido cais dos Mercantéis, em Aveiro, é ideal pra quem gosta de frutos do mar. Instalado num belo edifício histórico, tem ambiente requintado e acolhedor. A decoração foi inspirada nos elementos marinhos e chama atenção na entrada um aquário com lagostas enormes. Costuma ter fila de espera, então vale a pena reservar mesa pra garantir seu lugar.

O menu oferece de entradinhas: polvo com purê de pimentos, mexilhão à espanhola, presunto pata negra, e muito mais. Tem sopas, mariscos, peixes, carnes e também opção para vegetarianos. Nas opções de peixe fazem sucesso o bacalhau no tacho, o ensopado de peixe, a caldeirada de peixe (muito bem servida). De sobremesa, delícias do cais. Se Liga que a gente também tá no Insta @rota1976, TikTok @Rota.1976 e Youtube @rota1976. Aproveita e já se inscreve. Temos programas incríveis sobre diversos destinos no Brasil e Mundo afora!

É uma cidade pra gente passar pelo menos 2 noites. E aí temos uma super indicação de hotel pra quem gosta de excelente localização, café da manhã variado e gostoso e muito conforto, é claro! Ah, sem esquecer de uma boa infra pra gente também dar aquela relaxada, afinal bem estar também não faz mal a ninguém não é mesmo? O MS Collection Palacete de Valdemouro fica no coração da cidade, pertinho de tudo, bares, restaurantes, lojas, shoppings, praças e atrativos como monumentos e museus. É o primeiro hotel cinco estrelas da cidade. Evoca a memória de um dos escritores portugueses mais prestigiados: Eça de Queiroz.

Funciona num edifício do século XVIII, totalmente restaurado. Dispõe de 39 quartos, divididos em três categorias: quartos clássicos, temáticos e signature, a partir de um ambiente de extrema elegância e muito conforto. A renovação preservou a essência arquitetônica do edifício original, assumindo-se como uma genuína galeria de Arte, pontuada por detalhes fascinantes! O MS Collection Aveiro Palacete de Valdemouro presta homenagem à vida e à obra de um dos mais conceituados escritores portugueses no pátio com um trabalho notável com assinatura do artista urbano Vhils.

O café da manhã é servido num salão lindo, com mesas bem espaçadas umas das outras. Menu super requintado e bem variado com frutas, pães, queijos e claro que não podia faltar o tradicional doce ovos-moles tão característico da região. O doce foi criado nos ancestrais conventos femininos de Aveiro. Para além do sabor intenso, é a aparência que torna os ovos-moles de Aveiro um doce verdadeiramente peculiar. A proximidade da ria e os elementos do mar inspiraram as doceiras, que com o seu toque mágico criaram finas camadas de hóstia em forma de conchas, búzios, peixes ou amêijoas para envolver a massa voluptuosa de cor dourada.

O banheiro é super espaçoso, bem clean. E o quarto é bem amplo, cama pra lá de confortável e super aconchegante. E as piscinas, uma externa e outra interna, são incríveis. A externa fica na área central do prédio e a interna (pasmem!) fica abaixo dela. Ou seja, quando alguém está nadando na piscina externa é visto por cima de quem está na aquecida. Um baita projeto de arquitetura super inovador.

*O jornalista viajou a convite da Azul Linhas Aéreas, do Visit Porto and North e do Porto Convention and Visitors Bureau

Veja também