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Economia Avelloz investe R$ 8,3 milhões em pós-venda e amplia operação no Brasil Montadora pernambucana reforça estoque de peças e acelera expansão no Sul e Sudeste

A montadora pernambucana Avelloz anunciou um investimento de R$ 8,3 milhões na estrutura de pós-venda da marca em 2026, como parte da estratégia de expansão nacional e fortalecimento da operação própria no Brasil. O aporte será direcionado principalmente para ampliação da disponibilidade de peças, logística e ganho de eficiência no atendimento à rede de concessionárias.

Com centro de distribuição localizado em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, a empresa afirma contar atualmente com cerca de 1.500 SKUs (unidades de manutenção de estoque) ativos e quase meio milhão de peças armazenadas para abastecer a rede de assistência técnica e reposição.

Segundo a empresa, a estrutura logística foi desenvolvida para acompanhar o crescimento da operação nacional. O centro de distribuição possui 11 ruas logísticas e aproximadamente 1.500 posições de armazenagem, permitindo envios por modal terrestre, aéreo e fluvial.

Hoje, a Avelloz atende consumidores por meio de uma rede com mais de 450 lojas credenciadas em todo o país. Nas unidades com oficina, as peças já estão disponíveis para pronta entrega. Já nas demais lojas, os pedidos podem ser realizados diretamente pela rede autorizada.

De acordo com o diretor de operações da Avelloz, Caio Siqueira, o avanço da estrutura acompanha o crescimento da marca e busca aumentar a confiança do consumidor no pós-venda.

“Estamos estruturando uma operação de peças com escala, previsibilidade e eficiência. O aumento do estoque e a evolução dos nossos indicadores mostram que estamos construindo uma base sólida para sustentar o crescimento da Avelloz no Brasil, com mais disponibilidade e melhor nível de serviço para toda a rede”, afirma.

Como parte do processo de verticalização da operação, a montadora também implantou uma área própria de pintura de peças no fim de 2025. A iniciativa busca reduzir o tempo de reposição de componentes e diminuir a dependência de fornecedores internacionais.

A estrutura realiza pintura sob demanda de carenagens destinadas exclusivamente à reposição e recuperação de motocicletas. Atualmente, a operação possui capacidade para cerca de 2 mil peças por mês, com possibilidade de expansão futura.

Segundo a empresa, a nova área elimina etapas da logística internacional, reduzindo custos e prazos de entrega das peças já pintadas. Todo o processo segue padrões técnicos de qualidade e especificações definidas pela fábrica na China.

Para o diretor de engenharia da Avelloz, Guilherme Limeira, a operação própria representa um avanço estratégico para a empresa.

“A criação da área de pintura nos dá mais controle sobre o processo e reduz significativamente o tempo de reposição de peças. Com isso, conseguimos responder mais rápido às demandas da rede, garantindo qualidade e maior disponibilidade para o cliente final”, destaca.

Além do fortalecimento da estrutura de pós-venda, a Avelloz também vem ampliando sua presença nas regiões Sul e Sudeste. Apenas neste mês de maio, duas novas unidades foram inauguradas no estado de São Paulo.

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