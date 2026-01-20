A- A+

Aeroportos Aviação brasileira cresce e atinge marca histórica com 129 milhões de passageiros em 2025 Movimentação reflete a democratização do acesso ao transporte aéreo

O setor aéreo brasileiro registrou cerca de 30 milhões de pessoas que passaram a integrar a movimentação aérea do país. O indíce refletiu a retomada econômica, o fortalecimento das políticas públicas e os investimentos feitos nos últimos três anos.

Em 2022, o Brasil encerrou o ano com 97,7 milhões de passageiros transportados. Já em 2023, primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o número saltou para 112,7 milhões, marcando uma recuperação consistente do setor após anos de instabilidade.

O crescimento manteve ritmo acelerado em 2024, quando o país registrou 118,4 milhões de passageiros, e atingiu um novo recorde em 2025, com 129,6 milhões de pessoas utilizando o transporte aéreo. O resultado representa um aumento de 9% em relação a 2024 e consolida um avanço expressivo de mais de 30 milhões de passageiros desde 2022.

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os números refletem uma política clara de fortalecimento da aviação civil e de democratização do acesso ao transporte aéreo no Brasil.

“O setor aéreo brasileiro voltou a crescer de forma sólida. Em apenas três anos, conseguimos incluir 30 milhões de novos passageiros, o que mostra que mais brasileiros estão podendo voar, visitar suas famílias, fazer negócios e movimentar a economia”, comemorou Silvio.

O ministro destacou ainda o papel direto do presidente Lula na retomada do setor.

“Esse crescimento não acontece por acaso. Ele é resultado da liderança do presidente Lula, que recolocou o Brasil no rumo do desenvolvimento, fortaleceu o diálogo com as companhias aéreas, estimulou investimentos e trabalhou para reduzir custos e ampliar a conectividade no país”, afirmou.

Segundo Silvio, o avanço do setor aéreo impacta diretamente a geração de empregos, o turismo e o desenvolvimento regional.

“Quando a aviação cresce, o Brasil cresce junto. Estamos falando de mais empregos, mais turismo, mais integração entre regiões e mais oportunidades para a população. O presidente Lula tem sido fundamental para que o setor volte a dar saltos de crescimento e cumpra seu papel estratégico no desenvolvimento nacional”, concluiu o ministro.

Com resultados expressivos e perspectivas positivas, o setor aéreo se consolida como um dos motores da retomada econômica brasileira nos últimos anos.

