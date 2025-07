A- A+

Aviação brasileira tem melhor semestre da história com recorde de passageiros em 2025

No primeiro semestre deste ano, mais de 61,8 milhões de passageiros utilizaram voos domésticos e internacionais no país, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

O número representa um crescimento de 10% passaram pelos aeroportos brasileiros.

O destaque foi o avanço no mercado internacional, que transportou 13,8 milhões de passageiros entre janeiro e junho — uma alta de 15,3% na comparação com 2024. Já nos voos nacionais, mais de 40 milhões de passageiros embarcaram, o que representa um aumento de 8,6%.

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os resultados reforçam a importância do setor para o crescimento da economia brasileira.

— Estamos vivendo o melhor período da nossa aviação civil e os números comprovam isso. Se mantivermos esse ritmo no segundo semestre deste ano, vamos fechar 2025 com o melhor resultado da história. Isso significa um ganho expressivo não apenas para o nosso setor, mas para todos — disse.

O levantamento foi feito com base no Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e mostra que todos os principais aeroportos do país registraram aumento na movimentação.

O aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, liderou o crescimento: o terminal saiu de 6,5 milhões de passageiros no primeiro semestre de 2024 para 8,2 milhões em 2025 — um salto de mais de 26%. Em Belo Horizonte, o aeroporto de Confins também apresentou alta expressiva de quase 15%, somando 6,2 milhões de viajantes.

O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, manteve a liderança nacional com quase 22 milhões de passageiros e alta de 8%. Já o aeroporto de Brasília, embora tenha caído uma posição no ranking dos mais movimentados, registrou seu melhor resultado desde 2019, com crescimento de 7,6% e mais de 7,5 milhões de embarques e desembarques.

