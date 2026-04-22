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QUEDA Avião com R$ 15 milhões em espécie cai no Paraguai; moradores saqueiam dinheiro Aeronave fazia parte de uma operação que transportava US$ 5 milhões e R$ 15 milhões de Ciudad del Este para Assunção; estimativa é de que US$ 2 milhões tenham sido perdidos

Um avião com R$ 15 milhões caiu na cidade de Minga Guazú, no Paraguai, no último sábado, 18. Após a queda, moradores da região saquearam a aeronave antes que autoridades chegassem ao local. A estimativa é de que US$ 2 milhões tenham sido perdidos. As informações são da Aeroin.

A queda da aeronave, pertencente à empresa Aerotax e fretado pela Prosegur, ocorreu a 750 metros da pista do Aeroporto Guaraní. O avião fazia parte de uma operação que transportava US$ 5 milhões e R$ 15 milhões de Ciudad del Este para Assunção. Após o acidente, os malotes de dinheiro ficaram espalhados pela região. A polícia analisa conversas registradas no WhatsApp para identificar os envolvidos no saque do dinheiro.

Um comunicado da Direção Nacional de Aeronáutica Civil do governo do Paraguai informou que avião emitiu um alerta de falhas no motor às 15h38. O piloto, Fernando Noldin, morreu no local. Já o copiloto, Yeruti Nuñez, está em estado estável. Dois passageiros, Hiron Bogado e Freddy Recalde, estão em estado grave. Relatórios preliminares indicam que a aeronave sofreu uma falha no motor esquerdo durante o voo, o que resultou na queda, informou a DNAC.

O comissário Carlos Duré, do Departamento de Cooperação Policial Internacional, confirmou o desaparecimento do montante. "A investigação presume que parte do capital foi subtraída por pessoas que compareceram ao local imediatamente após o acidente", afirmou o chefe policial ao ABC Color. Segundo comissário, equipes fizeram buscas pela região, mas não conseguiram recuperar o dinheiro.

Após o episódio, autoridades informaram que criminosos estariam se passando por agentes para extorquir os moradores e roubarem o dinheiro recolhido. "Foi registrado ao menos um caso em que indivíduos exigiram a devolução do dinheiro por meio de engano", informou o comissário.



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