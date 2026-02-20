A- A+

BRASIL Avião da Latam que ia de Guarulhos para Portugal abortou decolagem após motor superaquecer O problema ocorreu no último domingo, 15, em um voo com destino a Lisboa, em Portugal

A decolagem do voo LA8146 da Latam no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo, foi abortada após a aeronave apresentar indicação de temperatura acima do limite no motor 2.



O problema ocorreu no último domingo, 15, em um voo com destino a Lisboa, em Portugal. A conclusão consta no reporte final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) após análises técnicas dos investigadores do órgão.

A partida do Boeing 777-32W, com capacidade para 410 passageiros, estava prevista para 17h40, mas foi adiada pela presença de drones nas imediações do aeroporto. Às 19h12, quando o voo foi liberado, a aeronave percorreu a pista e retornou, já com o trem de pouso dianteiro no ar, indicou a plataforma FlightRadar24.

Em nota, a Latam Airlines Brasil disse que "colabora integralmente com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) na investigação sobre o evento ocorrido com o voo LA8146 (Guarulhos-Lisboa) em 15 de fevereiro de 2026".

"A Latam reforça que a segurança é um valor inegociável e que todas as suas operações seguem rigorosamente os mais elevados padrões técnicos e regulatórios", diz.





O caso foi classificado como um incidente aeronáutico, que é quando há uma ocorrência associada à operação de uma aeronave em que haja intenção de realizar um voo, que não chegue a se caracterizar como um acidente, mas que afete ou que possa afetar a segurança da operação, segundo o Cenipa.

"Os procedimentos previstos foram executados e a decolagem foi abortada. A aeronave livrou a pista por meios próprios e, posteriormente foi entregue para a equipe de manutenção", diz o reporte final disponível no painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer).

O Sipaer é uma ferramenta de visualização de dados desenvolvida pelo Cenipa que permite pesquisar as ocorrências aeronáuticas ocorridas no Brasil nos últimos 10 anos.

A Latam também afirmou que "o procedimento foi efetuado em total segurança e é o protocolo previsto para esse tipo de situação". De acordo com a companhia aérea, todos os passageiros foram desembarcados e reacomodados em hotéis e outros voos.

Veja também